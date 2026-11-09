محمد رمضان يعتذر لـ فاروق فلوكس بعد جدل "عشماوي" وأحمد يردّ : لا حاجة للاعتذار بين الإخوة

وبدأ الجدل بعدما أشار رمضان
إلى الأزمة القضائية السابقة لأحمد فلوكس
أثناء توجيه
الدعوة إليه. وأبدى والده استياءه من ربط العرض
بتلك الأزمة، معتبرًا أن طريقة طرحه لا تليق بمسيرة نجله الفنية. كما أعلن رفضه مشاركة أحمد
في المسلسل، ودعا رمضان إلى احترام زملائه وتجنّب استفزازهم.
وأوضح رمضان في رسالته أن حديثه جاء بدافع تشجيع أحمد ودعوة زملائه في الوسط الفني إلى مساندته بعد تجاوزه فترة صعبة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بتفسير كلامه على أنه تقليل من زميله أو شماتة به. واختتم رسالته بالاعتذار عن سوء الفهم الذي أثارته تصريحاته.
وردّ أحمد فلوكس على رسالة رمضان قائلًا «لا حاجة للاعتذار بين الإخوة يا محمد»، ونقل إليه عن والده فاروق أنه ينظر إليهما بالمكانة نفسها. كما وصف رمضان بالأخ العزيز
، وتمنّى له دوام النجاح في أعماله.