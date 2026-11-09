محمد رمضان يعتذر لـ فاروق فلوكس بعد جدل "عشماوي" وأحمد يردّ : لا حاجة للاعتذار بين الإخوة

قدّم الفنان ، اعتذارًا إلى الفنان فاروق ، بعد اعتراضه على الطريقة التي دعا بها نجله فلوكس إلى المشاركة ضيفَ شرفٍ في مسلسل «عشماوي»، المقرر في موسم رمضان 2027.



وبدأ الجدل بعدما أشار إلى الأزمة القضائية السابقة لأحمد أثناء الدعوة إليه. وأبدى والده استياءه من ربط بتلك الأزمة، معتبرًا أن طريقة طرحه لا تليق بمسيرة نجله الفنية. كما أعلن رفضه مشاركة في المسلسل، ودعا رمضان إلى احترام زملائه وتجنّب استفزازهم.



وأوضح رمضان في رسالته أن حديثه جاء بدافع تشجيع أحمد ودعوة زملائه في الوسط الفني إلى مساندته بعد تجاوزه فترة صعبة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بتفسير كلامه على أنه تقليل من زميله أو شماتة به. واختتم رسالته بالاعتذار عن سوء الفهم الذي أثارته تصريحاته.



وردّ أحمد فلوكس على رسالة رمضان قائلًا «لا حاجة للاعتذار بين الإخوة يا محمد»، ونقل إليه عن والده فاروق أنه ينظر إليهما بالمكانة نفسها. كما وصف رمضان بالأخ ، وتمنّى له دوام النجاح في أعماله.