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قيس عبد الفتاح يطلّق زوجته التونسية بعد 24 ساعة من الزواج! والسبب غير متوقّع
قيس عبد الفتاح يطلّق زوجته التونسية بعد 24 ساعة من الزواج! والسبب غير متوقّع
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قيس عبد الفتاح يطلّق زوجته التونسية بعد 24 ساعة من الزواج! والسبب غير متوقّع

فن و منوعات

2026-11-09 | 04:35
قيس عبد الفتاح يطلّق زوجته التونسية بعد 24 ساعة من الزواج! والسبب غير متوقّع
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Aljadeed
قيس عبد الفتاح يطلّق زوجته التونسية بعد 24 ساعة من الزواج! والسبب غير متوقّع

أثار الفنان المصري قيس عبد الفتاح حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن انفصاله عن زوجته التونسية بعد نحو 24 ساعة فقط من عقد قرانهما، في خطوة مفاجئة أثارت استغراب الجمهور، خصوصاً أنه كان قد شارك متابعيه قبل ساعات صوراً ومقاطع فيديو من احتفاله بالزواج، معبّراً عن سعادته ببدء مرحلة جديدة في حياته.

وفي التفاصيل، كان قيس عبد الفتاح قد أعلن زواجه في السادس من تشرين الثاني الجاري، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أرفقه بمجموعة من الصور ومقطع فيديو يوثّقان لحظات عقد القران، وعلّق قائلاً: «الحمد لله الذي وفقني في اختيار شريكة حياتي»، وسط تفاعل واسع من جمهوره ومحبيه الذين حرصوا على تهنئته بهذه المناسبة.

إلا أن فرحة الزواج لم تستمر طويلاً، إذ فاجأ الفنان المصري متابعيه في اليوم التالي بإعلان انفصاله عن زوجته، بعد مرور نحو 24 ساعة فقط على إعلان ارتباطهما، ما فتح باب التساؤلات حول الأسباب التي أدّت إلى انتهاء العلاقة بهذه السرعة.

وخرج قيس عبد الفتاح عن صمته لتوضيح حقيقة ما جرى، مؤكداً وقوع الانفصال بالفعل، وقال: «الانفصال حدث بالفعل، وقدر الله وما شاء فعل»، نافياً أن يكون القرار ناتجاً عن خلافات شخصية حادة بينه وبين زوجته.

وكشف الفنان المصري أن السبب الرئيسي وراء الانفصال يعود إلى اختلاف الثقافات وطرق التفكير بينه وبين زوجته التونسية، موضحاً أن الطرفين اكتشفا وجود تباين في وجهات النظر والخلفيات الثقافية، ما جعلهما يدركان صعوبة الاستمرار في الحياة الزوجية.

وأشار إلى أن قرار الانفصال جاء بهدوء وباحترام متبادل، بعدما فضّل الطرفان إنهاء العلاقة في بدايتها بدلاً من الاستمرار في زواج قد تواجهه صعوبات نتيجة الاختلافات بينهما.

وأثار الخبر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المتابعين عن دهشتهم من انتهاء الزواج بعد يوم واحد فقط، خصوصاً أن الفنان كان قد بدا سعيداً خلال احتفاله بعقد القران، فيما أعاد آخرون تداول الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها قبل إعلان الانفصال.

ويُذكر أن قيس عبد الفتاح من مواليد 19 تشرين الثاني عام 1945، ويملك مسيرة فنية طويلة شارك خلالها في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها أفلام «أبي فوق الشجرة» و«خلي بالك من زوزو» و«على باب الوزير»، إلى جانب مسلسلات «الأيام» و«القاهرة والناس» و«الحفار».

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