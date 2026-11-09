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حمادة هلال يعلن لأول مرة: عرض عليي ذا فويس قبل احمد سعد واعتذرت
حمادة هلال يعلن لأول مرة: عرض عليي ذا فويس قبل احمد سعد واعتذرت
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حمادة هلال يعلن لأول مرة: عرض عليي ذا فويس قبل احمد سعد واعتذرت

فن و منوعات

2026-11-09 | 05:00
حمادة هلال يعلن لأول مرة: عرض عليي ذا فويس قبل احمد سعد واعتذرت
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Aljadeed
حمادة هلال يعلن لأول مرة: عرض عليي ذا فويس قبل احمد سعد واعتذرت

في ختام الموسم الثاني من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجم المصري حمادة هلال في حلقة استثنائية مليئة بالاعترافات الجريئة والأسرار التي يكشفها للمرة الأولى، بين محطات فنية ومواقف شخصية وإنسانية لم تُروَ من قبل.

من الرهاب الاجتماعي وبداياته الصعبة، إلى كواليس أشهر أغنياته وقصص أعمال غنائية كادت أن تذهب إلى نجوم آخرين، يكشف حمادة هلال أسرار "مسطول" و"الحب الحقيقي"، ويتحدث عن مواقف جمعته بنجوم مثل تامر حسني وشيرين عبد الوهاب وهيفاء وهبي، ويوضح حقيقة تصريحات أثارت الجدل، ويرد على اتهامات ومواقف لا تزال تتفاعل حتى اليوم.

كما يروي تفاصيل صادمة عن مداهمة الشرطة لحفل زفاف شعبي، وموقفه خلال ثورة 25 يناير، وزيارته إلى فلسطين، ويتحدث عن علاقته بالإنشاد الديني وإمكانية ابتعاده عن الغناء.

وفي الجانب الأكثر تأثيراً، يفتح حمادة هلال قلبه للحديث عن والدته ورحلتها مع مرض السرطان، كاشفاً تفاصيل مؤلمة عن أيامها الأخيرة، وشعوره بقرب رحيلها، وصولاً إلى تجربة المرض التي طرقَت بابه مجدداً.
 

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