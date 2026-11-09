وفاة منصور الأمير بعد سقوطه من شرفة منزله هذه تفاصيل لحظاته الاخيرة

خيّم الحزن على الأوساط الشعبية والفنية في عقب وفاة المطرب الأمير، عن عمر ناهز 45 عاماً، إثر سقوطه من شرفة شقته في منطقة مساكن ، وفق ما تداولته تقارير صحافية. ونُقل جثمانه إلى مشرحة ، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، واستُدعي لإعداد تقرير يوضح سبب الوفاة.





وبعد تداول أنباء تزعم أن الراحل أنهى حياته، نفت طليقته هذه الرواية، مؤكدة أن سقوطه كان عرض ياً بعدما اختل توازنه، وأنه عانى متاعب صحية في الفترة . كما دعت إلى عدم نشر معلومات غير مؤكدة، مراعاةً لمشاعر أطفاله وأسرته.

وفي سياق متصل، كشفت صديقة للأمير تفاصيل آخر مكالمة جمعتهما، وقالت إنه بدا حزيناً ويائساً، وشعر بأن المحيطين به تخلوا عنه، مضيفةً أنها حاولت تشجيعه ومواساته. وأشارت إلى أنه تحدث خلال المكالمة عن الصبر، رغم ما وصفته بحالة اليأس التي كان يمر بها.



ونعت اللجنة النقابية للمهن الموسيقية في الفنان الراحل، وأعلنت تأجيل جنازته إلى حين استكمال إجراءات تصاريح الدفن. ولا تزال ملابسات الحادث بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.