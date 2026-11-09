وفاة منصور الأمير بعد سقوطه من شرفة منزله هذه تفاصيل لحظاته الاخيرة

وبعد تداول أنباء تزعم أن الراحل أنهى حياته، نفت طليقته هذه الرواية، مؤكدة أن سقوطه كان عرض ياً بعدما اختل توازنه، وأنه عانى متاعب صحية في الفترة الأخيرة
. كما دعت إلى عدم نشر معلومات غير مؤكدة، مراعاةً لمشاعر أطفاله وأسرته.
وفي سياق متصل، كشفت صديقة للأمير تفاصيل آخر مكالمة جمعتهما، وقالت إنه بدا حزيناً ويائساً، وشعر بأن المحيطين به تخلوا عنه، مضيفةً أنها حاولت تشجيعه ومواساته. وأشارت إلى أنه تحدث خلال المكالمة عن الصبر، رغم ما وصفته بحالة اليأس التي كان يمر بها.
ونعت اللجنة النقابية للمهن الموسيقية في بورسعيد
الفنان الراحل، وأعلنت تأجيل جنازته إلى حين استكمال إجراءات تصاريح الدفن. ولا تزال ملابسات الحادث بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.