بعد صدمة اعلان اصابتها بالسرطان.. هبة مجدي توجه رسالة الى زوجة حمادة هلال!

ونشرت هبة مجدي عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها الرسمي في " " رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن محبتها لأسما، قائلةً: "ألف حمد لله على سلامتك حبيبة قلبي، يا أجمل أسما… ألف بعد الشر عليكي".

وكان حمادة قد كشف للمرة الأولى عن إصابة زوجته بالسرطان، خلال استضافته في بودكاست "مساحة خاصة" الذي يقدّمه الإعلامي عبر "الجديد"، متحدثاً عن تفاصيل اكتشاف المرض والمرحلة الصعبة التي عاشتها الأسرة.

وأوضح أن زوجته كانت تعاني من التعب المستمر خلال وجودهما في الساحل ، لكنه لم يتوقع أن يكون وراء حالتها مرض خطير، إذ اعتقد في البداية أن الإرهاق مرتبط بالضغوط والمسؤوليات اليومية، إلى أن بدأت تتعرض لحالات إغماء.

وأشار إلى أن زوجته لم تكن ترغب في إخباره أو إخبار أي شخص آخر بحقيقة مرضها، مفضّلةً التعامل مع الأمر بهدوء، مضيفاً: "الحمد لله إننا عرفنا بدري، وهي كانت مش عاوزة تقول ليّ أنا ولا أي حد، وعاوزة تعمل الموضوع في هدوء".

وكشف حمادة هلال أن زوجته خضعت لعملية جراحية لاستئصال الورم، واصفاً التجربة بالصدمة الكبيرة للأسرة، لكنه أعرب عن ثقته بالله وأمله في تعافيها التام وعدم ظهور أي أورام أخرى.

واختتم حديثه قائلاً: "عملنا العملية وشيلنا الورم، بس طبعاً كانت صدمة كلنا، وبإذن الله ما يكونش فيه حاجة تاني، وأنا واثق في كرم ربنا، وربنا هيكون معاها، لأنها دايماً بتحب الخير لكل الناس".