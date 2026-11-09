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مي كساب تكشف المستور.. أزمات مالية خلف الأضواء
مي كساب تكشف المستور.. أزمات مالية خلف الأضواء
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مي كساب تكشف المستور.. أزمات مالية خلف الأضواء

فن و منوعات

2026-11-09 | 07:21
مي كساب تكشف المستور.. أزمات مالية خلف الأضواء
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Aljadeed
مي كساب تكشف المستور.. أزمات مالية خلف الأضواء

كشفت الفنانة المصرية مي كساب عن مرورها وأسرتها بأزمات مالية صعبة، كان أبرزها خلال جائحة كورونا، حين واجهت هي وزوجها ضائقة مادية أثّرت على تفاصيل حياتهما اليومية، رغم الاعتقاد السائد لدى البعض بأن الفنانين يحققون ثروات كبيرة من عملهم في المجال الفني.

وخلال لقائها في برنامج "الأيام البحرينية"، الذي يقدّمه الإعلامي منصور شاكر عبر "يوتيوب"، روت مي كساب جانباً من تلك المرحلة، قائلةً: "مريت بأزمات مالية أكتر من مرة، وأكتر حاجة أنا فاكراها وقت كورونا، مكنش في فلوس وكنا بنلمّ العملات المعدنية من البيت عشان نجيب أكل، وكان عندنا أقساط، وقعدنا 5 شهور مربية عيالي متقبضش بسبب الأزمة اللي إحنا فيها".

أشارت مي إلى أن الصورة التي يحملها البعض عن ثروات الفنانين لا تعكس بالضرورة واقعهم المادي، مؤكدةً أن الشهرة لا تعني دائماً تحقيق مكاسب مالية ضخمة أو ضمان الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت: "دايماً الناس فاكرة إن الفنانين بيلمّوا الملايين، وده تفكير خاطئ"، لافتةً إلى أن والديها غرسا فيها القناعة والرضا، وهو ما ساعدها على تجاوز الظروف الصعبة، قائلةً: "أبويا وأمي بدعيلهم بالرحمة إنهم علّموني الشبع".

في المقابل، أكدت مي كساب أن أوضاعها المادية هي وزوجها تحسنت بعد انتهاء جائحة كورونا، وتمكّنا من تجاوز تلك المرحلة، حتى باتا يستعيدان ذكرياتها بروح من الرضا، وقالت: "الحمد لله ربنا فتحها عليا أنا وجوزي بعد كورونا، وبنقعد نضحك على الأيام الصعبة".

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