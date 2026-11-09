إحالة الصحفيين المشاركين في تغطية مؤتمر مرتضى منصور إلى التحقيق!

وقرر ، برئاسة البلشي، إحالة الصحفيين الأعضاء الذين شاركوا في تغطية المؤتمر إلى التحقيق، إلى جانب رؤساء تحرير مواقع استعانت بمتدربين غير مقيدين في النقابة، مع التنسيق لاتخاذ إجراءات قانونية بحق أشخاص متهمين بانتحال صفة صحفي.

ودعت النقابة إلى مقاطعة المؤتمرات التي تتضمن إساءات شخصية أو انتهاكاً للخصوصية، مشددة على ضرورة عدم نشر تفاصيل الحياة الخاصة للأطراف المرتبطة بالقضايا المنظورة أمام ، خصوصاً ما قد يمس الأسر والأطفال.

كما رفضت النقابة أي خطاب يتضمن تحريضاً ضد النساء أو تشهيراً بالأفراد، مؤكدة أن حرية الصحافة لا تبرر انتهاك كرامة الأشخاص أو مخالفة ميثاق الشرف المهني.