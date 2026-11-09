بالصور.. مجوهرات أصالة قبل سرقتها في أميركا

وبالعودة إلى حفلها في ، ظهرت وهي ترتدي خاتمين وأقراطاً لافتة، فيما تزيّنت خلال حفلها في نيوجيرسي بأقراط ألماسية وعدة خواتم، وهي من بين المجوهرات التي ظهرت بها قبل حادثة السرقة، من دون التأكد مما إذا كانت جميع هذه القطع ضمن المسروقات.

وكانت أصالة قد كشفت أنها بدّلت مجوهراتها قبل حفلها الأخير في ديترويت، وعندما عادت إلى الفندق خلدت إلى النوم، لتكتشف في التالي اختفاء علبة مجوهراتها بالكامل.

وأوضحت أن العلبة كانت تحتوي على مقتنيات تحمل قيمة عاطفية كبيرة، بينها قطع تحمل اسم والدها الراحل وصورته، وأخرى تلقتها هدايا من زوجها وأبنائها وأصدقائها.

وفيما جرى تداول تقديرات تشير إلى أن قيمة المجوهرات المسروقة تبلغ نحو ستة ملايين ، لم يصدر تأكيد رسمي لهذا الرقم، وسط ترقب لنتائج التحقيقات في الحادثة.