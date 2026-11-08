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رسالة دعم من وائل عبد العزيز تعيد علاقته بشقيقته ياسمين إلى الواجهة
رسالة دعم من وائل عبد العزيز تعيد علاقته بشقيقته ياسمين إلى الواجهة
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رسالة دعم من وائل عبد العزيز تعيد علاقته بشقيقته ياسمين إلى الواجهة

فن و منوعات

2026-11-08 | 11:24
رسالة دعم من وائل عبد العزيز تعيد علاقته بشقيقته ياسمين إلى الواجهة
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Aljadeed
رسالة دعم من وائل عبد العزيز تعيد علاقته بشقيقته ياسمين إلى الواجهة

عاد الخلاف القديم بين الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل إلى الواجهة، بعدما أعاد متابعون تداول منشور سابق له يعود إلى عام 2020، تحدث فيه عن مشكلات واجهها بسبب شقيقته، في فترة شهدت توتراً كبيراً بينهما على خلفية ارتباطها بالفنان أحمد العوضي.

وأثار المنشور المتداول تساؤلات حول حقيقة ما وصلت إليه علاقتهما اليوم، خصوصاً أن الشقيقين شهدا خلال الفترة الأخيرة مؤشرات على التقارب بعد سنوات من الخلافات العلنية.

وفي المقابل، بدا وائل حريصاً على إظهار دعمه لشقيقته، إذ احتفل أخيراً بفوزها بثلاث جوائز من مهرجان "ذا بيست 2026"، ووجّه لها رسالة عبر حسابه على "فيسبوك" قال فيها: "اللي فرقوا بينا زمان علشان يستفردوا بيها مش هيعرفوا تاني، أنسى".

  وكان وائل قد تحدث خلال عام 2025 عن خلافاتهما بنبرة أكثر هدوءاً، معترفاً بأخطاء ارتكبها في طريقة تعبيره عن موقفه. ورغم هذه الإشارات الإيجابية، لم يصدر عن ياسمين أي تعليق حديث يكشف حقيقة علاقتهما، ليبقى السؤال مطروحاً: هل انتهت الخلافات فعلاً أم أن المصالحة لم تكتمل بعد؟

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