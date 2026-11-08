رسالة دعم من وائل عبد العزيز تعيد علاقته بشقيقته ياسمين إلى الواجهة

وأثار المنشور المتداول تساؤلات حول حقيقة ما وصلت إليه علاقتهما ، خصوصاً أن الشقيقين شهدا خلال الفترة مؤشرات على التقارب بعد سنوات من الخلافات العلنية.

وفي المقابل، بدا وائل حريصاً على إظهار دعمه لشقيقته، إذ أخيراً بفوزها بثلاث جوائز من مهرجان "ذا بيست 2026"، ووجّه لها رسالة عبر حسابه على " " قال فيها: "اللي فرقوا بينا زمان علشان يستفردوا بيها مش هيعرفوا تاني، أنسى".

وكان وائل قد تحدث خلال عام 2025 عن خلافاتهما بنبرة أكثر هدوءاً، معترفاً بأخطاء ارتكبها في طريقة تعبيره عن موقفه. ورغم هذه الإشارات الإيجابية، لم يصدر عن أي تعليق حديث يكشف حقيقة علاقتهما، ليبقى السؤال مطروحاً: هل انتهت الخلافات فعلاً أم أن المصالحة لم تكتمل بعد؟