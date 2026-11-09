بعد سرقة مجوهراتها.. شاب عراقي يهدي أصالة "كرسي جابر"

ووجّه الشاب العراقي رسالة إلى أصالة عبّر فيها عن محبته لها ورغبته في مواساتها بعد الحادثة، قائلاً: «مطربتي المفضلة، شلون تبجين؟ هذا طقم كرسي جابر مني إلك».
وتداول متابعون معلومات تفيد بأن قيمة الطقم الذهبي تصل إلى نحو 13 ألف دولار أميركي، من دون تأكيد مستقل لهذا المبلغ أو إعلان رسمي من أصالة بشأن تسلّمها الهدية.
وجاءت هذه المبادرة بعد كشف الفنانة السورية عن اختفاء علبة مجوهراتها من أحد فنادق ديترويت، مؤكدة أن حزنها لم يكن بسبب قيمتها المادية فقط، بل لاحتوائها على قطع تحمل ذكريات خاصة بوالدها الراحل وزوجها وأبنائها.
وأثارت مبادرة الشاب العراقي تفاعلاً بين محبي أصالة، الذين أشاد بعضهم بهذه اللفتة، فيما لم يصدر عنها رد معلن على الهدية حتى الآن.
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أطلقت الديفا سميرة سعيد البرومو التشويقي الأول لألبومها الجديد «ماذا ولو»، عبر مختلف صفحاتها الرسمية وقناتها على يوتيوب، معلنةً عن عنوان العمل الذي تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة.
عادت صور مجوهرات الفنانة السورية أصالة نصري خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية إلى الواجهة، بعد إعلان تعرضها للسرقة في أحد فنادق مدينة ديترويت، حيث ظهرت في حفلاتها السابقة وهي تتزيّن بعدد من الخواتم والأقراط الثمينة.
أثارت التجاوزات التي شهدها مؤتمر صحفي أخير في مصر تحركاً من نقابة الصحفيين، التي أعلنت اتخاذ إجراءات تصعيدية بعد تداول عبارات سب وقذف وإساءات طالت الحياة الخاصة والأعراض، من دون الكشف عن هوية الشخص المعني بالمؤتمر.