بعد سرقة مجوهراتها.. شاب عراقي يهدي أصالة "كرسي جابر"

ووجّه الشاب رسالة إلى أصالة عبّر فيها عن محبته لها ورغبته في مواساتها بعد الحادثة، قائلاً: «مطربتي المفضلة، شلون تبجين؟ هذا طقم كرسي جابر مني إلك».

وتداول متابعون معلومات تفيد بأن قيمة الطقم الذهبي تصل إلى نحو 13 ألف أميركي، من دون تأكيد مستقل لهذا المبلغ أو إعلان رسمي من أصالة بشأن تسلّمها الهدية.

وجاءت هذه المبادرة بعد كشف الفنانة عن اختفاء علبة مجوهراتها من أحد فنادق ديترويت، مؤكدة أن حزنها لم يكن بسبب قيمتها المادية فقط، بل لاحتوائها على قطع تحمل ذكريات خاصة بوالدها الراحل وزوجها وأبنائها.

وأثارت مبادرة الشاب العراقي تفاعلاً بين محبي أصالة، الذين أشاد بعضهم بهذه اللفتة، فيما لم يصدر عنها رد معلن على الهدية حتى الآن.