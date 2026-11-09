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وزارة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق-غرب في منطقة المدينة المنورة
وزارة الطاقة السعودية: استهداف خط أنابيب شرق-غرب في منطقة المدينة المنورة
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سميرة سعيد تطلق البرومو التشويقي الأول لألبومها الجديد &quot;ماذا ولو&quot;
سميرة سعيد تطلق البرومو التشويقي الأول لألبومها الجديد "ماذا ولو"
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سميرة سعيد تطلق البرومو التشويقي الأول لألبومها الجديد "ماذا ولو"

فن و منوعات

2026-11-09 | 09:40
سميرة سعيد تطلق البرومو التشويقي الأول لألبومها الجديد "ماذا ولو"
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Aljadeed
سميرة سعيد تطلق البرومو التشويقي الأول لألبومها الجديد "ماذا ولو"

أطلقت الديفا سميرة سعيد البرومو التشويقي الأول لألبومها الجديد «ماذا ولو»، عبر مختلف صفحاتها الرسمية وقناتها على يوتيوب، معلنةً عن عنوان العمل الذي تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة.



ويصدر الألبوم على جزئين، حيث يُطرح الجزء الأول خلال هذا الأسبوع، ويتضمن 8 أغنيات، بمشاركة نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين أبرزهم من الشعراء نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، شادي نور، بلال سرور، ومحمد قايّات، ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمود العسيلي، بلال سرور، هاني يعقوب، وأحمد طناني. ويتولى التوزيع الموسيقي كل من هاني يعقوب، أمير هداية، هاني ربيع، وأحمد أمين.

فيما يخص العمليات الصوتية، تولّى الميكس كل من أمير محروس، محمد صقر، خالد سند، ومفدي مجدي، بينما يتولى أمير محروس الإشراف على الماستر النهائي للألبوم بالكامل.

صدر البرومو التشويقي تحت إشراف المخرج نضال هاني. ومن المقرر تقديم أغنيات الألبوم في صورة كليبات مصوّرة، ضمن أسلوب الـ Visual Album، بحيث تحمل كل أغنية هويتها البصرية الخاصة.

ومن المقرر طرح إعلانات تشويقية أخرى خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن الموعد الرسمي والنهائي لصدور الألبوم.



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