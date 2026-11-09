سميرة سعيد تطلق البرومو التشويقي الأول لألبومها الجديد "ماذا ولو"

ويصدر الألبوم على جزئين، حيث يُطرح الجزء الأول خلال هذا الأسبوع، ويتضمن 8 أغنيات، بمشاركة نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين أبرزهم من الشعراء نادر ، الدين محمد، شادي نور، بلال سرور، ومحمد قايّات، ومن الملحنين مصطفى، محمود العسيلي، بلال سرور، هاني يعقوب، وأحمد طناني. ويتولى التوزيع الموسيقي كل من هاني يعقوب، هداية، هاني ربيع، وأحمد أمين.فيما يخص العمليات الصوتية، تولّى الميكس كل من أمير محروس، محمد صقر، سند، ومفدي مجدي، بينما يتولى أمير محروس الإشراف على الماستر النهائي للألبوم بالكامل.صدر البرومو التشويقي تحت إشراف المخرج نضال هاني. ومن المقرر تقديم أغنيات الألبوم في صورة كليبات مصوّرة، ضمن أسلوب الـ Visual Album، بحيث تحمل كل أغنية هويتها البصرية الخاصة.ومن المقرر طرح إعلانات تشويقية أخرى خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن الموعد الرسمي والنهائي لصدور الألبوم.