صلاح الكردي يكشف تفاصيل علاقته بـ جورج وسوف.. وسهام الشعشاع توجه رسالة مؤثرة إلى فضل شاكر

وقال إن علاقته بفضل شاكر قوية، وإنه شاهد النجاح الكبير الذي حققه حفله الأخير، كما استمع إلى أغنيته الجديدة وأعجب بها. وأوضح أنه لم يستمع بعد إلى ألبوم إليسا، لكنه من محبيها ومتحمس لسماعه.

وتطرق الكردي إلى علاقته بالفنان ، معبراً عن فخره بالتعاون معه. كما استعاد اللقطة التي انتشرت من حفل في قطر، حين دعاه إلى المسرح، واصفاً إياها بالموقف الذي أسعده ويفتخر به، ومتمنياً له دوام الصحة. وكشف عن وجود تعاون جديد يجمعهما قريباً.

من جهتها، أشادت سهام الشعشاع بأداء في حفله، ووجهت إليه رسالة مؤثرة، معتبرة أن الغناء هو المكان الذي يليق بإحساسه وصوته، ومشددة على أن موهبته يجب أن تبقى حاضرة على المسرح.

كما تحدثت عن تعاونها مع إليسا في أغنية "وعدني"، ضمن ألبوم "أليسار"، مشيرة إلى أن إحساس إليسا أوصل كلمات الأغنية بطريقة جميلة، ومشيدة بصوتها وأدائها.