صلاح الكردي يكشف تفاصيل علاقته بـ جورج وسوف.. وسهام الشعشاع توجه رسالة مؤثرة إلى فضل شاكر

وقال الكردي إن علاقته بفضل شاكر قوية، وإنه شاهد النجاح الكبير الذي حققه حفله الأخير، كما استمع إلى أغنيته الجديدة وأعجب بها. وأوضح أنه لم يستمع بعد إلى ألبوم إليسا، لكنه من محبيها ومتحمس لسماعه.
وتطرق الكردي إلى علاقته بالفنان جورج وسوف، معبراً عن فخره بالتعاون معه. كما استعاد اللقطة التي انتشرت من حفل وسوف في قطر، حين دعاه إلى المسرح، واصفاً إياها بالموقف الذي أسعده ويفتخر به، ومتمنياً له دوام الصحة. وكشف عن وجود تعاون جديد يجمعهما قريباً.
من جهتها، أشادت سهام الشعشاع بأداء فضل شاكر في حفله، ووجهت إليه رسالة مؤثرة، معتبرة أن الغناء هو المكان الذي يليق بإحساسه وصوته، ومشددة على أن موهبته يجب أن تبقى حاضرة على المسرح.
كما تحدثت عن تعاونها مع إليسا في أغنية "وعدني"، ضمن ألبوم "أليسار"، مشيرة إلى أن إحساس إليسا أوصل كلمات الأغنية بطريقة جميلة، ومشيدة بصوتها وأدائها.
في لقاءات خاصة عبر قناة "الجديد" مع الزميلة ثمار دلال في مهرجان "كايل" في دورته الـ 14
تحدثت الفنانة السورية جيني إسبر خلال تواجدها في مهرجات "كايل" في دور الـ 14 بحدث خاص للجديد مع الزميلة ثمار دلال عن تأثرها بمشهد بكاء مواطنتها أصالة نصري خلال التحضيرات لحفلها في دبي، ضمن فعالية "الإمارات تحب سوريا"، وذلك بعد سرقة مجوهراتها في الولايات المتحدة.
أطلقت الديفا سميرة سعيد البرومو التشويقي الأول لألبومها الجديد «ماذا ولو»، عبر مختلف صفحاتها الرسمية وقناتها على يوتيوب، معلنةً عن عنوان العمل الذي تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة.