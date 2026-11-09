ايهاب توفيق بكلام مؤثر عن هاني شاكر.. نيكول سابا توجه رسالة لـ لبنان

تصدر الفنان المصري إيهاب توفيق المشهد بعد أن وجّه الشكر للبنان على تكريمه في مهرجان "كايل"، معلناً عن تحضيراته لحفله القادم في يوم 12 ديسمبر، متمنياً التوفيق للفنانة في حفلتها المرتقبة في ، وموجهاً رسالة مؤثرة عن الفنان هاني شاكر.

من جهتها، أعربت نيكول عن فخرها وسعادتها الكبيرة بتكريمها في بلدها الأم لبنان، متحدثةً عن أحدث أعمالها الفنية وواقع الإنتاج الفني في لبنان والمنطقة.