ايهاب توفيق بكلام مؤثر عن هاني شاكر.. نيكول سابا توجه رسالة لـ لبنان

تصدر الفنان المصري إيهاب توفيق المشهد بعد أن وجّه الشكر للبنان على تكريمه في مهرجان "كايل"، معلناً عن تحضيراته لحفله القادم في بيروت يوم 12 ديسمبر، متمنياً التوفيق للفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلتها المرتقبة في لبنان، وموجهاً رسالة مؤثرة عن الفنان هاني شاكر.
من جهتها، أعربت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن فخرها وسعادتها الكبيرة بتكريمها في بلدها الأم لبنان، متحدثةً عن أحدث أعمالها الفنية وواقع الإنتاج الفني في لبنان والمنطقة.
تحدث الملحن صلاح الكردي والشاعرة سهام الشعشاع عن عدد من الأسماء الغنائية وأحدث الأعمال خلال لقاء خاص مع الزميلة ثمار دلال في مهرجان "كايل" في دورته الـ 14، خلال لقاء تناول عودة الفنان فضل شاكر إلى المسرح، وألبوم إليسا الجديد "أليسار".
تحدثت الفنانة السورية جيني إسبر خلال تواجدها في مهرجات "كايل" في دور الـ 14 بحدث خاص للجديد مع الزميلة ثمار دلال عن تأثرها بمشهد بكاء مواطنتها أصالة نصري خلال التحضيرات لحفلها في دبي، ضمن فعالية "الإمارات تحب سوريا"، وذلك بعد سرقة مجوهراتها في الولايات المتحدة.
أطلقت الديفا سميرة سعيد البرومو التشويقي الأول لألبومها الجديد «ماذا ولو»، عبر مختلف صفحاتها الرسمية وقناتها على يوتيوب، معلنةً عن عنوان العمل الذي تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة.