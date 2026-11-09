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ايهاب توفيق بكلام مؤثر عن هاني شاكر.. نيكول سابا توجه رسالة لـ لبنان
ايهاب توفيق بكلام مؤثر عن هاني شاكر.. نيكول سابا توجه رسالة لـ لبنان
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ايهاب توفيق بكلام مؤثر عن هاني شاكر.. نيكول سابا توجه رسالة لـ لبنان

فن و منوعات

2026-11-09 | 15:30
ايهاب توفيق بكلام مؤثر عن هاني شاكر.. نيكول سابا توجه رسالة لـ لبنان
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Aljadeed
ايهاب توفيق بكلام مؤثر عن هاني شاكر.. نيكول سابا توجه رسالة لـ لبنان

في لقاءات خاصة عبر قناة "الجديد" مع الزميلة ثمار دلال في مهرجان "كايل" في دورته الـ 14

 تصدر الفنان المصري إيهاب توفيق المشهد بعد أن وجّه الشكر للبنان على تكريمه في مهرجان "كايل"، معلناً عن تحضيراته لحفله القادم في بيروت يوم 12 ديسمبر، متمنياً التوفيق للفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلتها المرتقبة في لبنان، وموجهاً رسالة مؤثرة عن الفنان هاني شاكر.

من جهتها، أعربت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن فخرها وسعادتها الكبيرة بتكريمها في بلدها الأم لبنان، متحدثةً عن أحدث أعمالها الفنية وواقع الإنتاج الفني في لبنان والمنطقة.

 
 

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