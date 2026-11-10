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نقل الفنانة المصرية عواطف حلمي إلى العناية المركزة إثر أزمة صحية مفاجئة
نقل الفنانة المصرية عواطف حلمي إلى العناية المركزة إثر أزمة صحية مفاجئة
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نقل الفنانة المصرية عواطف حلمي إلى العناية المركزة إثر أزمة صحية مفاجئة

فن و منوعات

2026-11-10 | 04:09
نقل الفنانة المصرية عواطف حلمي إلى العناية المركزة إثر أزمة صحية مفاجئة
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Aljadeed
نقل الفنانة المصرية عواطف حلمي إلى العناية المركزة إثر أزمة صحية مفاجئة

تعرضت الفنانة المصرية عواطف حلمي لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها في دار رعاية كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، ونُقلت إلى المستشفى بعد شعورها بإعياء شديد.

وأظهرت الفحوص الأولية معاناتها من مشكلات في الجهاز الهضمي وضيق حاد في التنفس، ما استدعى إبقاءها في العناية المركزة لمتابعة حالتها.

وطمأن الفنان محمود عبد الغفار، مدير دار الرعاية، الجمهور إلى أن حلمي تجاوزت مرحلة الخطر وأن حالتها مستقرة. وأوضح أن الفريق الطبي يعتزم نقلها إلى غرفة عادية خلال 24 ساعة، على أن تبقى في المستشفى يوماً إضافياً تحت المراقبة قبل عودتها إلى الدار لاستكمال علاجها. 

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