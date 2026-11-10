نقل الفنانة المصرية عواطف حلمي إلى العناية المركزة إثر أزمة صحية مفاجئة

وأظهرت الفحوص الأولية معاناتها من مشكلات في الجهاز الهضمي وضيق حاد في التنفس، ما استدعى إبقاءها في العناية المركزة لمتابعة حالتها.

وطمأن الفنان محمود ، مدير ، الجمهور إلى أن تجاوزت مرحلة الخطر وأن حالتها مستقرة. وأوضح أن الفريق الطبي يعتزم نقلها إلى غرفة عادية خلال 24 ساعة، على أن تبقى في المستشفى يوماً إضافياً تحت المراقبة قبل عودتها إلى لاستكمال علاجها.