نقل الفنانة المصرية عواطف حلمي إلى العناية المركزة إثر أزمة صحية مفاجئة

وأظهرت الفحوص الأولية معاناتها من مشكلات في الجهاز الهضمي وضيق حاد في التنفس، ما استدعى إبقاءها في العناية المركزة لمتابعة حالتها.
وطمأن الفنان محمود عبد الغفار، مدير دار الرعاية، الجمهور إلى أن حلمي تجاوزت مرحلة الخطر وأن حالتها مستقرة. وأوضح أن الفريق الطبي يعتزم نقلها إلى غرفة عادية خلال 24 ساعة، على أن تبقى في المستشفى يوماً إضافياً تحت المراقبة قبل عودتها إلى الدار لاستكمال علاجها.
تصدر مقطع فيديو من برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الاعلامي المصري عمرو دايب حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ان قامت الممثلة المصرية منى زكي بإحراجه على الهواء.
اعلن الفنان الفلسطيني سانت ليفانت عن تعرضه لوعكة صحية استدعت بقائه في المنزل.
يستعد الفنان اللبناني سعد رمضان لإحياء حفل فني مميز مساء الجمعة 27 تشرين الثاني، في قاعة Assembly Hall بالجامعة الأميركية في بيروت، ضمن أمسية «Rhythms for a Cause» التي تنظّمها Care AUBMC، ويعود ريعها لدعم توفير الرعاية الصحية الأولية المجانية للبنانيين المحتاجين.