بعد حذف ألبومه من يوتيوب.. أحمد سعد يقدّم بلاغًا ضد مصممه بسبب 40 ألف دولار

وفي المقابل، تقدم سعد ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه يوسف علي بالتشهير به والإساءة إلى سمعته عبر مواقع إخبارية ومنصات التواصل. وذكر البلاغ أن الفنان سدد التزاماته المالية، وطالب بمحاسبة المصمم وتعويضه عن الأضرار، وفق ما ورد في الشكوى.
من جهته، قال يوسف علي إنه لا يسعى إلى الإضرار بأحمد سعد، بل يطالب بمستحقاته عن أعمال ومؤثرات بصرية يقول إنها استُخدمت من دون تسوية حقوقه المالية، مضيفًا أن إعادة نشر الأعمال ممكنة بعد تسديد المبلغ.
وتعود الأزمة، بحسب أقوال المصمم في المحضر، إلى اتفاق بقيمة 130 ألف دولار مقابل تنفيذ تصميمات ومؤثرات بصرية لعدد من الفيديو كليبات؛ قال إنه قبض منها 90 ألفًا، فيما بقي 40 ألف دولار قيد المطالبة. وتبقى تفاصيل الخلاف رهن التحقيقات.
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