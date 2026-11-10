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منى زكي تحرج عمرو اديب على الهواء بسبب &quot;تعدد الزوجات&quot;: انا عارفة انك من انصار الفكرة!
منى زكي تحرج عمرو اديب على الهواء بسبب "تعدد الزوجات": انا عارفة انك من انصار الفكرة!
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منى زكي تحرج عمرو اديب على الهواء بسبب "تعدد الزوجات": انا عارفة انك من انصار الفكرة!

فن و منوعات

2026-11-10 | 06:51
منى زكي تحرج عمرو اديب على الهواء بسبب "تعدد الزوجات": انا عارفة انك من انصار الفكرة!
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Aljadeed
منى زكي تحرج عمرو اديب على الهواء بسبب "تعدد الزوجات": انا عارفة انك من انصار الفكرة!

تصدر مقطع فيديو من برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الاعلامي المصري عمرو دايب حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ان قامت الممثلة المصرية منى زكي بإحراجه على الهواء.

وفي حلقة جديدة من البرنامج عرضت يوم امس، استضاف اديب ابطال مسلسل "طالع نازل" الذي قامت ببطولته منى، حيث تحدثت الاخيرة في اللقاء عن نظرة بعض الرجال إلى تعدد العلاقات، موضحة أنهم يرون أن الارتباط بأكثر من امرأة يمنحهم احتياجات ومميزات مختلفة، باعتبار أن كل امرأة تقدم جانبًا مختلفًا من العلاقة.
 
وأضافت أن بعض الرجال يتعاملون مع الأمر باعتباره استحقاقًا عاطفيًا يتيح لهم حب أكثر من امرأة، لكنها شددت على أن هذا التصور لا يعني أن التعدد حق مكتسب لهم.
 
وعندما ناقش عمرو أديب معها إمكانية تحقيق المساواة بين أكثر من زوجة، أكدت الفنانة أن الرجل لن يستطيع العدل بينهن، قبل أن توجه إليه تعليقًا ساخرًا قائلة: "أنا عارفة إنك من أنصار إن الرجل يحب أكتر من واحدة عادي".
 
ورد أديب مازحًا: "وشايفة إن الراجل يستحق ده، لا.. أنا راجل ملتزم جدًا"، لتختتم منى زكي الحوار بقولها: "أنا مش جاية أتخانق معاك".

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