منى زكي تحرج عمرو اديب على الهواء بسبب "تعدد الزوجات": انا عارفة انك من انصار الفكرة!

تصدر مقطع فيديو من برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الاعلامي دايب حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ان قامت الممثلة بإحراجه على .

وفي حلقة من البرنامج عرضت يوم امس، استضاف ابطال مسلسل "طالع نازل" الذي قامت ببطولته منى، حيث تحدثت الاخيرة في اللقاء عن نظرة بعض الرجال إلى تعدد العلاقات، موضحة أنهم يرون أن الارتباط بأكثر من امرأة يمنحهم احتياجات ومميزات مختلفة، باعتبار أن كل امرأة تقدم جانبًا مختلفًا من العلاقة.

وأضافت أن بعض الرجال يتعاملون مع الأمر باعتباره استحقاقًا عاطفيًا يتيح لهم حب أكثر من امرأة، لكنها شددت على أن هذا التصور لا يعني أن التعدد حق مكتسب لهم.

وعندما ناقش معها إمكانية تحقيق المساواة بين أكثر من زوجة، أكدت الفنانة أن الرجل لن يستطيع العدل بينهن، قبل أن توجه إليه تعليقًا ساخرًا قائلة: "أنا عارفة إنك من إن الرجل يحب أكتر من واحدة عادي".

ورد مازحًا: "وشايفة إن الراجل يستحق ده، لا.. أنا راجل ملتزم جدًا"، لتختتم الحوار بقولها: "أنا مش جاية أتخانق معاك".