سانت ليفانت يتعرض لوعكة صحية ويعتذر من الجمهور

اعلن الفنان الفلسطيني عن تعرضه لوعكة صحية استدعت بقائه .

ونشر عبر خاصية القصص المصورة في صفحته الخاصة عبر صورة لها من على السرير وكتب عليها:" كولونيا، أنا آسفة جدًا، حاولت طوال أن أنهض من السرير لأغني لكم، لأنني مرضت بشدة خلال الليل، لكن أطبائي أخبروني أنه من المستحيل أن أصعد إلى المسرح، فالأمر خطير جدًا، ولن أفعل سوى أن أزداد سوءًا إذا أقدمت على ذلك".

وتابع: أنا آسفة جدًا يا حبايبي، لا أعرف لي. استيقظت في منتصف الليل وأنا أشعر بمرض شديد جدًا".

وختم رسالته بالقول:"أحبكم كثيرًا، وأعدكم بأن أعوّضكم جميعًا عن هذا الغياب".