أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سانت ليفانت يتعرض لوعكة صحية ويعتذر من الجمهور
سانت ليفانت يتعرض لوعكة صحية ويعتذر من الجمهور
A-
A+

سانت ليفانت يتعرض لوعكة صحية ويعتذر من الجمهور

فن و منوعات

2026-11-10 | 06:46
سانت ليفانت يتعرض لوعكة صحية ويعتذر من الجمهور
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سانت ليفانت يتعرض لوعكة صحية ويعتذر من الجمهور

اعلن الفنان الفلسطيني سانت ليفانت عن تعرضه لوعكة صحية استدعت بقائه في المنزل.

ونشر سانت ليفانت عبر خاصية القصص المصورة في صفحته الخاصة عبر انستغرام صورة لها من على السرير وكتب عليها:" كولونيا، أنا آسفة جدًا، حاولت طوال اليوم أن أنهض من السرير لأغني لكم، لأنني مرضت بشدة خلال الليل، لكن أطبائي أخبروني أنه من المستحيل أن أصعد إلى المسرح، فالأمر خطير جدًا، ولن أفعل سوى أن أزداد سوءًا إذا أقدمت على ذلك".
 
 وتابع:أنا آسفة جدًا يا حبايبي، لا أعرف ماذا حدث لي. استيقظت في منتصف الليل وأنا أشعر بمرض شديد جدًا".
 

وختم رسالته بالقول:"أحبكم كثيرًا، وأعدكم بأن أعوّضكم جميعًا عن هذا الغياب".

اقرأ ايضا في فن و منوعات

خطوية بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد تتصدر .. مصدر مقرب يكشف الحقيقة
09:52

خطوية بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد تتصدر .. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

أعادت أنباء ارتباط الفنانة السورية بيسان إسماعيل بالمطرب والملحن فؤاد جنيد اسميهما إلى التداول، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل أخبار عن قصة حب تجمعهما واقتراب إعلان خطوبتهما.

09:52

خطوية بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد تتصدر .. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

أعادت أنباء ارتباط الفنانة السورية بيسان إسماعيل بالمطرب والملحن فؤاد جنيد اسميهما إلى التداول، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل أخبار عن قصة حب تجمعهما واقتراب إعلان خطوبتهما.

فضيحة رئيس شركة "انفيديا" جينسن هوانغ تتصدر الجدل .. خان زوجته مع جاسوسة ؟
08:00

فضيحة رئيس شركة "انفيديا" جينسن هوانغ تتصدر الجدل .. خان زوجته مع جاسوسة ؟

أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ، في رسالة إلى موظفيه، بأنه خان زوجته واعتذر لعائلته عن الأذى الذي تسبب فيه.

08:00

فضيحة رئيس شركة "انفيديا" جينسن هوانغ تتصدر الجدل .. خان زوجته مع جاسوسة ؟

أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ، في رسالة إلى موظفيه، بأنه خان زوجته واعتذر لعائلته عن الأذى الذي تسبب فيه.

منى زكي تحرج عمرو اديب على الهواء بسبب "تعدد الزوجات": انا عارفة انك من انصار الفكرة!
06:51

منى زكي تحرج عمرو اديب على الهواء بسبب "تعدد الزوجات": انا عارفة انك من انصار الفكرة!

تصدر مقطع فيديو من برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الاعلامي المصري عمرو دايب حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ان قامت الممثلة المصرية منى زكي بإحراجه على الهواء.

06:51

منى زكي تحرج عمرو اديب على الهواء بسبب "تعدد الزوجات": انا عارفة انك من انصار الفكرة!

تصدر مقطع فيديو من برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الاعلامي المصري عمرو دايب حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ان قامت الممثلة المصرية منى زكي بإحراجه على الهواء.

اخترنا لكم
خطوية بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد تتصدر .. مصدر مقرب يكشف الحقيقة
09:52
فضيحة رئيس شركة "انفيديا" جينسن هوانغ تتصدر الجدل .. خان زوجته مع جاسوسة ؟
08:00
منى زكي تحرج عمرو اديب على الهواء بسبب "تعدد الزوجات": انا عارفة انك من انصار الفكرة!
06:51
سعد رمضان يحيي أمسية فنية وإنسانية في الجامعة الأميركية في بيروت
06:39

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026