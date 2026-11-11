تطور جديد في قضية والد ميغان ماركل .. قطع سوار المراقبة فأُعيد إلى الاحتجاز

عاد توماس ماركل، والد دوقة ساسكس ميغان ماركل، إلى الاحتجاز في ، بعد أن أقدم على قطع سوار المراقبة الإلكترونية المثبت في كاحله، في خرق لشروط الإفراج عنه.



وكان ماركل، البالغ من العمر 82 عاماً، قد أُوقف في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على خلفية اتهامات اتحادية تتعلق بحيازة مواد يُشتبه في أنها تتضمن صوراً للاعتداء الجنسي على أطفال. وبعد مثوله أمام محكمة في تامبا بولاية ، أُفرج عنه بشروط، من بينها الخضوع للمراقبة الإلكترونية والإقامة لرعاية كبار السن.



وبحسب السلطات، أزال ماركل جهاز التتبع عن كاحله فجر يوم الاثنين، قبل أن تعيد الشرطة توقيفه. وعلى إثر ذلك، وافقت القاضية على طلب الادعاء بإلغاء الإفراج عنه وإبقائه رهن الاحتجاز، بعدما اعتبرت أنه خالف شروط الإفراج المفروضة عليه.



وتعود القضية إلى تحقيقات أجراها ، بعد العثور على نحو 78 مادة، بينها شرائح تصوير ونيغاتيف وكتب، داخل وحدتي تخزين في منطقة ، وفق ما ذكره الادعاء. ولا تزال القضية في إطار الإجراءات القضائية، ولم يصدر حكم نهائي بحق ماركل.



وكانت ميغان ماركل قد أعربت في وقت سابق عن صدمتها وانزعاجها الشديد من الاتهامات الموجهة إلى والدها، موضحة أن ابتعادها عنه وعدم السماح له بالتواصل مع أبنائها كان، بحسب قولها، بهدف حمايتهم.



وتتواصل حالياً الإجراءات القانونية بحق توماس ماركل، في وقت أمرت فيه المحكمة أيضاً بإجراء تقييم لحالته العقلية، مع استمرار النظر في القضية.