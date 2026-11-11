فنان مصري شهير يحتفل بعيد ميلاده الـ85 داخل دار رعاية كبار الفنانين

وشارك في الاحتفال الفنان نبيل نور الدين
، إلى جانب محمود عبد
الغفار مدير الدار
، والمخرج أشرف فايق، وعدد من الفنانين، حيث حرص الجميع على تهنئة محيي إسماعيل
بهذه المناسبة، وسط أجواء من البهجة والغناء وتقطيع قالب الحلوى.
وجاء الاحتفال ليعيد الفنان المعروف بلقب "القيصر
" إلى الواجهة، خصوصاً بعد فترة من الغياب النسبي عن الأضواء. ويُعد محيي إسماعيل من أبرز الفنانين الذين تميزوا بتقديم الشخصيات المركبة والأدوار ذات الأبعاد النفسية، وترك خلال مسيرته بصمة خاصة في السينما المصرية
.
وكان محيي إسماعيل قد انتقل إلى دار إقامة كبار الفنانين في بداية عام 2026، بعد أزمة صحية تعرض لها في ديسمبر 2025 استدعت دخوله المستشفى لفترة، قبل أن تتحسن حالته ويستقر في الدار وسط عدد من زملائه الفنانين.
ويأتي عيد ميلاده الـ85 في مرحلة جديدة
من حياة الفنان، الذي قدم على مدار سنوات طويلة أعمالاً سينمائية بارزة، من بينها "الإخوة الأعداء" و"خلي بالك من زوزو" و"الرصاصة لا تزال في جيبي
" و"وراء الشمس
".
ورغم ابتعاده عن الأضواء في الفترة الأخيرة
، لا يزال اسم محيي إسماعيل حاضراً بقوة لدى الجمهور، باعتباره واحداً من أصحاب التجارب الفنية المختلفة في تاريخ السينما المصرية.