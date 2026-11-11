خاص "الجديد" - مدير أعمال عاصي الحلاني يكشف مصير الوليد الحلاني بعد حادث الدهس.. ماذا قال عن حالته النفسية؟

في جديد قضية حادث الدهس الذي كان الفنان الشاب الحلاني طرفاً فيه، وبعد وفاة الشخص الذي تعرّض للاصطدام بسيارته في ، كشف ماجد الحلاني، مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني، في اتصال مع "الجديد"، عن تفاصيل تتعلق بوضع الوليد النفسي والصحي، والإجراءات القانونية المتخذة في القضية.



وأوضح ماجد الحلاني أن كان متعباً جداً يوم أمس، ولم يكن قادراً على استيعاب ما حصل معه، خصوصاً بعد معرفته بوفاة الشخص الذي تعرّض للحادث، مشيراً إلى أن وقع الخبر كان صعباً عليه، وأنه لم يكن مصدّقاً أن الواقعة انتهت بهذه النتيجة المؤلمة.



أما ، فأكد ماجد أن وضع الوليد أصبح أفضل، وأن حالته مستقرة، لافتاً إلى أنه بات أكثر استيعاباً لما حصل، ويتعامل مع الواقعة على أنها قضاء وقدر، مع ثقته بأن الأمور تسير وفق الأصول القانونية. وشدد على أن عائلة الحلاني تضع نفسها تحت سقف القانون، وتثق بالقضاء والإجراءات المتبعة، مؤكداً أن القانون سينصف الوليد.



وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية، أشار ماجد الحلاني إلى أنه، وبما أن هوية الشخص المتوفى لم تُعرف حتى الآن، ولم يتقدم أي شخص من عائلته أو معارفه للسؤال عنه، فإن الإجراءات تقتضي بقاء الوليد محجوزاً لمدة 24 ساعة، على أن يوقّع تعهداً وفق ما تفرضه الأصول القانونية.



كما كشف أن المحامي مارك حبقة يتابع ملف الوليد ويتولى متابعة التطورات القانونية المتعلقة بالحادث، موضحاً أنه في حال ظهرت عائلة الشخص المتوفى وتقدّم أحد أفرادها بادعاء، فسيتم التعامل مع الأمر وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها.



وفي سياق متصل، أكد ماجد أن عاصي الحلاني وعائلته يحترمون القانون ويثقون به، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون، وأنهم يتعاملون مع القضية من هذا المنطلق، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.



أما على صعيد وجود العائلة خارج ، فأوضح ماجد أن عاصي الحلاني وكوليت الحلاني موجودان في ، إلى جانبه، مشيراً إلى أن عاصي سيواصل رحلته إلى المكسيك بسبب ارتباطاته والتزاماته الفنية المسبقة، في حين من المتوقع أن تتوجه كوليت إلى لبنان.



وبين استمرار التحقيقات ومتابعة المحامي للملف، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستكشفه الساعات المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد هوية الشخص المتوفى وظهور عائلته، فيما تؤكد عائلة الحلاني، بحسب تصريحات ماجد، التزامها الكامل بالإجراءات القانونية وثقتها بمسار القضية.