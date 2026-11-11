وفاة الفنان العراقي عدي عبد الستار ؟ خبر اجتاح الترند وهذا ما تم كشفه

تجدد خلال الساعات الماضية تداول أنباء عن وفاة الممثل عدي عبد الستار، بعدما زعمت حسابات على أنه فارق الحياة إثر وعكة صحية مفاجئة.



وتناقل مستخدمون هذه المنشورات عبر منصتي «فيسبوك» و«إكس»، ما أثار تساؤلات بين متابعيه حول صحة الأنباء المتداولة، في غياب أي تأكيد رسمي.

وسرعان ما خرج عبد الستار عن صمته، ووضع حدا للجدل بظهوره في مقطع فيديو طمأن فيه جمهوره على صحته، مؤكدا أنه بخير.

وسبق أن طالت الممثل شائعة مماثلة في أيلول 2021، حين انتشرت منشورات تنعاه. وفي 17 أيلول من ذلك العام، ظهر عبد الستار في مقابلات بالصوت والصورة عبر وسائل إعلام وأكّد أنه على قيد الحياة. ووثّقت وكالة «فرانس برس» تلك المقابلات في تقرير لتقصّي الحقائق، فيما تحقّق موقع «مسبار» من تسجيل مصوّر نُشر في نفسه، ردّ فيه الفنان على الأنباء التي انتشرت بشأنه آنذاك.

وُلد عدي عبد الستار في مدينة الموصل، وبدأ مشواره الفني بالغناء والعزف على الغيتار ضمن فرقة موسيقية. ومع التحاقه بمعهد الفنون الجميلة عام 1990، اتجه إلى التمثيل المسرحي خلال سنوات الدراسة. ومن بين الأعمال التي شارك فيها على الخشبة مسرحية «الإمبراطور»، التي جمعته بالفنان الجميلي، إلى جانب مسرحية «قطر الندى والأقزام السبعة»، التي قدّمها ضمن تجربته في مسرح الطفل.

وعلى الشاشة، شكّل مسلسل «حب وحرب» محطة بارزة في مسيرته، إذ شارك في جزأيه الأول والثاني عامَي 2003 و2004. وتوالت بعدها أدواره في أعمال عراقية، من بينها «أبو حقي» و«دار دور» و«زنود الست»، قبل أن يشارك في «سايق الستوتة» و«التيتي جابي القطار.

وواصل عبد الستار حضوره في الكوميديا التلفزيونية من خلال مشاركته في أكثر من جزء من «زرق ورق»، إلى جانب أعمال مثل «دولاب الدنيا» و«غرامي شرطي وحرامي». وفي عام 2019، شارك في مسلسل «حامض حلو»، ضمن مسيرة تنقّل فيها بين المسرح والتلفزيون، وعُرف خلالها لدى الجمهور العراقي بأدواره الكوميدية.

