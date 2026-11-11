أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة الفنان العراقي عدي عبد الستار ؟ خبر اجتاح الترند وهذا ما تم كشفه
وفاة الفنان العراقي عدي عبد الستار ؟ خبر اجتاح الترند وهذا ما تم كشفه
A-
A+

وفاة الفنان العراقي عدي عبد الستار ؟ خبر اجتاح الترند وهذا ما تم كشفه

فن و منوعات

2026-11-11 | 08:28
وفاة الفنان العراقي عدي عبد الستار ؟ خبر اجتاح الترند وهذا ما تم كشفه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة الفنان العراقي عدي عبد الستار ؟ خبر اجتاح الترند وهذا ما تم كشفه

تجدد خلال الساعات الماضية تداول أنباء عن وفاة الممثل العراقي عدي عبد الستار، بعدما زعمت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه فارق الحياة إثر وعكة صحية مفاجئة.

وتناقل مستخدمون هذه المنشورات عبر منصتي «فيسبوك» و«إكس»، ما أثار تساؤلات بين متابعيه حول صحة الأنباء المتداولة، في غياب أي تأكيد رسمي.
وسرعان ما خرج عبد الستار عن صمته، ووضع حدا للجدل بظهوره في مقطع فيديو طمأن فيه جمهوره على صحته، مؤكدا أنه بخير.
وسبق أن طالت الممثل العراقي شائعة مماثلة في أيلول 2021، حين انتشرت منشورات تنعاه. وفي 17 أيلول من ذلك العام، ظهر عبد الستار في مقابلات بالصوت والصورة عبر وسائل إعلام عراقية وأكّد أنه على قيد الحياة. ووثّقت وكالة «فرانس برس» تلك المقابلات في تقرير لتقصّي الحقائق، فيما تحقّق موقع «مسبار» من تسجيل مصوّر نُشر في اليوم نفسه، ردّ فيه الفنان على الأنباء التي انتشرت بشأنه آنذاك. 
وُلد عدي عبد الستار في مدينة الموصل، وبدأ مشواره الفني بالغناء والعزف على الغيتار ضمن فرقة موسيقية. ومع التحاقه بمعهد الفنون الجميلة عام 1990، اتجه إلى التمثيل المسرحي خلال سنوات الدراسة. ومن بين الأعمال التي شارك فيها على الخشبة مسرحية «الإمبراطور»، التي جمعته بالفنان راسم الجميلي، إلى جانب مسرحية «قطر الندى والأقزام السبعة»، التي قدّمها ضمن تجربته في مسرح الطفل. 
وعلى الشاشة، شكّل مسلسل «حب وحرب» محطة بارزة في مسيرته، إذ شارك في جزأيه الأول والثاني عامَي 2003 و2004. وتوالت بعدها أدواره في أعمال عراقية، من بينها «أبو حقي» و«دار دور» و«زنود الست»، قبل أن يشارك في «سايق الستوتة» و«التيتي جابي القطار. 
وواصل عبد الستار حضوره في الكوميديا التلفزيونية من خلال مشاركته في أكثر من جزء من «زرق ورق»، إلى جانب أعمال مثل «دولاب الدنيا» و«غرامي شرطي وحرامي». وفي عام 2019، شارك في مسلسل «حامض حلو»، ضمن مسيرة تنقّل فيها بين المسرح والتلفزيون، وعُرف خلالها لدى الجمهور العراقي بأدواره الكوميدية.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

اخلاء سبيل الوليد الحلاني بعد تنازل عائلة الضحية عن حقها الشخصي في الإدعاء
10:50

اخلاء سبيل الوليد الحلاني بعد تنازل عائلة الضحية عن حقها الشخصي في الإدعاء

تم اخلاء سبيل الفنان اللبناني الوليد الحلاني بعد ساعات على توقيفه على خلفية حادث الدهس الذي حصل معه في بيروت وادى الى وفاة شخص.

10:50

اخلاء سبيل الوليد الحلاني بعد تنازل عائلة الضحية عن حقها الشخصي في الإدعاء

تم اخلاء سبيل الفنان اللبناني الوليد الحلاني بعد ساعات على توقيفه على خلفية حادث الدهس الذي حصل معه في بيروت وادى الى وفاة شخص.

يارا ابنة حسام حسن أمام القضاء مجدداً.. نزاع على شبكة بملايين الجنيهات
08:56

يارا ابنة حسام حسن أمام القضاء مجدداً.. نزاع على شبكة بملايين الجنيهات

عاد اسم يارا، ابنة مدرب كرة القدم المصري حسام حسن، إلى الواجهة من جديد، بعدما انتقلت أزمة خطوبتها السابقة إلى جولة جديدة داخل أروقة القضاء، على خلفية نزاع حول شبكة ومجوهرات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

08:56

يارا ابنة حسام حسن أمام القضاء مجدداً.. نزاع على شبكة بملايين الجنيهات

عاد اسم يارا، ابنة مدرب كرة القدم المصري حسام حسن، إلى الواجهة من جديد، بعدما انتقلت أزمة خطوبتها السابقة إلى جولة جديدة داخل أروقة القضاء، على خلفية نزاع حول شبكة ومجوهرات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

مايا دياب تعبّر عن دعمها لـ الوليد الحلاني برسالة مؤثرة
08:44

مايا دياب تعبّر عن دعمها لـ الوليد الحلاني برسالة مؤثرة

عبّرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن دعمها للفنان اللبناني الوليد الحلاني بعد حادث الدهس الذي حصل معه ليل امس في بيروت، وادى الى وفاة شخص.

08:44

مايا دياب تعبّر عن دعمها لـ الوليد الحلاني برسالة مؤثرة

عبّرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن دعمها للفنان اللبناني الوليد الحلاني بعد حادث الدهس الذي حصل معه ليل امس في بيروت، وادى الى وفاة شخص.

اخترنا لكم
اخلاء سبيل الوليد الحلاني بعد تنازل عائلة الضحية عن حقها الشخصي في الإدعاء
10:50
يارا ابنة حسام حسن أمام القضاء مجدداً.. نزاع على شبكة بملايين الجنيهات
08:56
مايا دياب تعبّر عن دعمها لـ الوليد الحلاني برسالة مؤثرة
08:44
خاص "الجديد" - مدير أعمال عاصي الحلاني يكشف مصير الوليد الحلاني بعد حادث الدهس.. ماذا قال عن حالته النفسية؟
06:44

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026