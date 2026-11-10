جيني إسبر في مواجهة أسئلة محرجة: موعد مع فنان ورسالة مؤثرة لـ فضل شاكر

وتجيب إسبر عن سؤال يتعلق بالخبر الذي تودّ محوه من الإنترنت، وتكشف عن الفنان الذي قد يشكل انكشاف محادثاتهما عبر "واتساب" أزمة، كما تختار من بين مجموعة من النجوم فنانًا تفضّل الخروج في موعد معه.
وتتغزل بـ تيم حسن وقصي خولي، وتكشف عن رأيها في نجوم الجيل الجديد.
كما توجه جيني إسبر رسالة إلى فضل شاكر بعد عودته إلى جمهوره عقب غياب 14 عامًا
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أعادت أنباء ارتباط الفنانة السورية بيسان إسماعيل بالمطرب والملحن فؤاد جنيد اسميهما إلى التداول، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل أخبار عن قصة حب تجمعهما واقتراب إعلان خطوبتهما.
أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ، في رسالة إلى موظفيه، بأنه خان زوجته واعتذر لعائلته عن الأذى الذي تسبب فيه.
تصدر مقطع فيديو من برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الاعلامي المصري عمرو دايب حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ان قامت الممثلة المصرية منى زكي بإحراجه على الهواء.