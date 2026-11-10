جيني إسبر في مواجهة أسئلة محرجة: موعد مع فنان ورسالة مؤثرة لـ فضل شاكر

وتجيب إسبر عن سؤال يتعلق بالخبر الذي تودّ محوه من الإنترنت، وتكشف عن الفنان الذي قد يشكل انكشاف محادثاتهما عبر " " أزمة، كما تختار من بين مجموعة من النجوم فنانًا تفضّل الخروج في موعد معه.

وتتغزل بـ وقصي خولي، وتكشف عن رأيها في نجوم الجيل الجديد.

كما توجه رسالة إلى بعد عودته إلى جمهوره عقب غياب 14 عامًا

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