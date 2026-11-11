مايا دياب تعبّر عن دعمها لـ الوليد الحلاني برسالة مؤثرة

كل الدعم والمحبة للفنان الخلوق وليد الحلاني، كل شخص بيعرفه عن قرب بيعرف أخلاقه وشهامته وتربيته، اللي أكيد أخدها من أهله عاصي وكوليت 🤍
الله يرحم الضحية، ويصبّر أهله يا رب🙏
@alwalidhallani @assihallani— Maya Diab (@mayadiab) November 11, 2026
كل الدعم والمحبة للفنان الخلوق وليد الحلاني، كل شخص بيعرفه عن قرب بيعرف أخلاقه وشهامته وتربيته، اللي أكيد أخدها من أهله عاصي وكوليت 🤍
الله يرحم الضحية، ويصبّر أهله يا رب🙏
@alwalidhallani @assihallani
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