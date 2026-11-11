مايا دياب تعبّر عن دعمها لـ الوليد الحلاني برسالة مؤثرة

عبّرت الفنانة عن دعمها للفنان اللبناني بعد حادث الدهس الذي حصل معه ليل امس في ، وادى الى وفاة شخص.