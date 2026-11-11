يارا ابنة حسام حسن أمام القضاء مجدداً.. نزاع على شبكة بملايين الجنيهات

عاد اسم يارا، ابنة المصري حسام حسن، إلى الواجهة من جديد، بعدما انتقلت أزمة خطوبتها السابقة إلى جولة داخل أروقة ، على خلفية نزاع حول شبكة ومجوهرات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.



وشهدت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بدء نظر المقدم على حكم سابق ألزم يارا برد عدد من المشغولات الذهبية والماسية إلى خطيبها السابق راشد.



وبحسب تفاصيل القضية، تصل قيمة المجوهرات محل النزاع إلى نحو 3 ملايين و650 ألف جنيه ، إضافة إلى قطع أخرى تقدر قيمتها بـ41 ألفاً و500 أميركي. وتشمل القائمة قلادة ذهبية قُدرت بنحو 2.85 مليون جنيه، إلى جانب أقراط مرصعة بالألماس بقيمة 800 ألف جنيه، فضلاً عن قطع أخرى.



وتعود بداية الأزمة إلى خطوبة يارا وأحمد راشد التي أُعلنت رسمياً في يوليو 2024، قبل أن تنتهي العلاقة وتبدأ الخلافات حول مصير المجوهرات والهدايا التي قُدمت خلال فترة الخطوبة.



وبحسب الدعوى، قال الخطيب السابق إنه قدم هذه المشغولات إلى يارا خلال فترة الارتباط، لكنه لم يتمكن من استعادتها بعد انتهاء الخطوبة، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بردها.



وكانت المحكمة قد استندت في حكمها السابق إلى فواتير شراء وشهادات شهود، واعتبرت أن تخضع قانونياً لأحكام الهبة ولا تُعد جزءاً من عقد الزواج.



وفي المقابل، لم توافق المحكمة على جميع المطالبات، إذ استبعدت قيمة إحدى قطع المجوهرات بعدما تبين أن فاتورة شرائها كانت يارا.



وتترقب القضية حالياً ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف، بينما يتمسك كل طرف بموقفه، في انتظار الحكم النهائي للمحكمة.