اخلاء سبيل الوليد الحلاني بعد تنازل عائلة الضحية عن حقها الشخصي في الإدعاء

تم اخلاء سبيل الفنان اللبناني بعد ساعات على توقيفه على خلفية حادث الدهس الذي حصل معه في وادى الى وفاة شخص.