اخلاء سبيل الوليد الحلاني بعد تنازل عائلة الضحية عن حقها الشخصي في الإدعاء

عاد اسم يارا، ابنة مدرب كرة القدم المصري حسام حسن، إلى الواجهة من جديد، بعدما انتقلت أزمة خطوبتها السابقة إلى جولة جديدة داخل أروقة القضاء، على خلفية نزاع حول شبكة ومجوهرات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
عبّرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن دعمها للفنان اللبناني الوليد الحلاني بعد حادث الدهس الذي حصل معه ليل امس في بيروت، وادى الى وفاة شخص.
تجدد خلال الساعات الماضية تداول أنباء عن وفاة الممثل العراقي عدي عبد الستار، بعدما زعمت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه فارق الحياة إثر وعكة صحية مفاجئة.