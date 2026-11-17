أطلقت الديفا سميرة ألبومها الجديد «ماذا ولو» عبر مختلف المنصات الموسيقية وقناتها الرسمية على موقع ، ويضم الألبوم 8 أغنيات متنوعة بمشاركة نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.



*تبا:* كلمات شادي نور، ألحان طناني، توزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر محروس.



*كبرت وخبت:* كلمات نادر ، ألحان مصطفى، توزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر أمير محروس.



*تيرارا:* كلمات وألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، ميكس سند، ماستر أمير محروس.



*ريما:* كلمات محمد القياتي وبلال سرور، ألحان بلال سرور، توزيع أحمد أمين، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس.



*جدد:* كلمات بهاء الدين محمد، ألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، ميكس مفدي مجدي، ماستر أمير محروس.



*شارع بيننا:* كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمود العسيلي، توزيع أمير هداية، ميكس مفدي مجدي، ماستر أمير محروس.



*ناري نار:* كلمات شادي نور وبلال سرور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، ميكس وماستر أمير محروس.



*ماذا ولو:* كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، ميكس وماستر محمد صقر.



يأتي الألبوم بأسلوب الـ Visual Album، حيث تم تصوير جميع أغنياته، مع تقديم كل أغنية بطابع وهوية بصرية خاصة بها. وتولى المخرج نضال هاني إخراج وتصميم الهوية البصرية للألبوم، بما يشمل جميع الكليبات

والبوسترات الخاصة بالأغنيات.