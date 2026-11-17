فضل شاكر يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة “عمري الباقي”

يواصل الفنان اللبناني تشويق جمهوره لأغنيته الجديدة “عمري الباقي”، بعدما نشر مقطعاً منها عبر حساباته على . والأغنية من كلمات وألحان ، ومن المقرر طرحها ، 17 نوفمبر/تشرين الثاني.



