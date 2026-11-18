مايا دياب في موقف محرج قبل حفلها في المكسيك .. هذا ما كشفته

كشفت الفنانة عن فقدان حقائبها وحقائب أفراد فريق عملها، فور وصولها إلى مدينة لوس كابوس المكسيكية لإحياء حفل غنائي.



