وقالت ، في بيان، إن السداد يزيل سبب الإجراء المتداول ويسقط الأساس الذي استند إليه، مؤكدةً أنها أرفقت إيصال الدفع لإطلاع الرأي العام على موقفها، ومشددةً على احترامها للنقابة والتزامها بالقواعد المنظمة للعمل الإعلامي. ولم يرد في البيان ما يفيد بإلغاء قرار المنع.

وكان نقيب الإعلاميين طارق سعده قد أصدر قرار المنع استناداً إلى تقرير المرصد الإعلامي وشكاوى مقدمة ضد سويدان، بحسب ما أعلنته النقابة. وفي سياق منفصل، أكدت الفنانة تمسكها بالبلاغات التي قدمتها ضد نقيب المهن التمثيلية ، ونفت نيتها التراجع عنها.