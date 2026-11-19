وكان آخر أعمالها التي أعلنت عنها أغنية «الصبر طيب»، إذ روّجت لها عبر حسابها على في الماضي، مشيرةً إلى أن عبقرينو تولى كتابة كلماتها وتوزيعها وهندستها الصوتية.

وبعد إعلان وفاتها، كتب أحد المقربين منها أنها مرت بحالة من الحزن، وتحدث عن تعرضها، بحسب روايته، للظلم والافتراء من بعض زملائها وأصحاب أماكن السهر. ولم تُعلن تفاصيل مؤكدة عن سبب الوفاة أو ملابساتها.