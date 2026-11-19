وتضمن الإعلان المتداول موعدًا للحفل في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ما دفع عددًا من محبي الفنان إلى التفاعل معه ومحاولة شراء تذاكر لحضور المناسبة، قبل أن يتبين أن الحفل غير موجود أصلًا ضمن البرنامج الرسمي للمسرح الملكي.

وسارعت إدارة المسرح الملكي بالرباط إلى إصدار تحذير للجمهور، مؤكدة أن الإعلان المتداول مزيف ولا يمت إلى برامج المؤسسة بصلة، كما حذرت من حسابات تنتحل اسم المسرح وتستغل هويته للترويج لفعاليات غير حقيقية.

وبحسب تقارير مغربية، عُرضت بعض التذاكر المزعومة للحفل بأسعار وصلت إلى نحو 500 درهم للتذكرة، فيما تحدثت تقارير أخرى عن أسعار أعلى في إعلانات مختلفة، ما أثار مخاوف من وقوع المزيد من الضحايا في عمليات نصب إلكتروني تستغل اسم الفنان وشعبيته.

ولم يقتصر الأمر على نشر إعلان مزيف، إذ أشارت التحذيرات إلى استخدام صفحات تنتحل صفة المسرح الملكي وشعاراته لإضفاء طابع رسمي على الحفل المزعوم، مع الراغبين في شراء التذاكر إلى روابط ومنصات غير موثوقة.

وشددت إدارة المسرح الملكي على ضرورة عدم الضغط على الروابط المشبوهة أو شراء تذاكر من جهات غير معتمدة، مؤكدة أن المعلومات الخاصة بفعالياتها يجب الحصول عليها حصريًا من القنوات الرسمية للمؤسسة.

وتزامن انتشار الإعلان المزيف مع عودة فضل شاكر إلى إحياء الحفلات بعد غياب طويل عن المسارح، الأمر الذي يبدو أنه ساهم في زيادة تفاعل الجمهور مع الإعلان المضلل، خصوصًا مع نشاطه الفني الأخير وظهوره في حفلات بعدد من .

كما أوضحت إدارة المسرح أن الحساب الرسمي للمؤسسة على هو @theatre_royal_de_rabat، وأن شراء تذاكر فعالياتها يتم عبر المنصة الرسمية المعتمدة، داعية الجمهور إلى التحقق من أي إعلان قبل تحويل الأموال أو مشاركة البيانات الشخصية.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستغل أسماء الفنانين المشهورين والمناسبات الجماهيرية، خصوصًا مع انتشار الإعلانات المزيفة التي تبدو في بعض الأحيان مشابهة للإعلانات الرسمية.

وبينما يواصل فضل شاكر نشاطه الفني، يبقى الحفل المتداول في الرباط غير حقيقي، وفق تأكيد إدارة المسرح الملكي، فيما تتواصل التحذيرات للجمهور من الوقوع في فخ التذاكر الوهمية والصفحات المنتحلة.