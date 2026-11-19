بعد كشف تفاصيل حالتها النفسية.. انتقادات حادة تطال طبيب شيرين عبد الوهاب بسبب خرق السرية الطبية!

أثارت التصريحات للدكتور محمود عفيفي، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، موجة من الجدل، بعدما كشف تفاصيل تتعلق بوضعها الصحي والنفسي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي وضعه في مرمى الانتقادات، ودفع الكاتب والطبيب منتصر إلى مهاجمته، معتبراً أن ما أدلى به يتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب ومبدأ الحفاظ على أسرار المرضى.





وفي موقف واضح، انتقد منتصر حديث طبيب شيرين عن تفاصيل حالتها أمام الجمهور، مشدداً على أن العلاقة بين الطبيب والمريض تقوم أساساً على الثقة والخصوصية والسرية التامة، وأن الطبيب ملزم أخلاقياً ومهنياً بعدم أي معلومات تتعلق بالحالة الصحية أو النفسية لمريضه، مهما كانت الظروف أو المبررات.



وعبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، شدد منتصر على أن لجوء المريض إلى الطبيب، وخصوصاً الطبيب النفسي، يعني وجود اتفاق مهني وأخلاقي يضمن عدم إفشاء أسراره، معتبراً أن الحديث العلني عن مريضة كانت تتلقى العلاج لدى الطبيب أمر لا يتماشى مع المبادئ الأساسية للمهنة، ولا ينسجم مع الثقة التي يفترض أن تجمع الطرفين.



وجاء هذا الجدل بعد الظهور المفاجئ لشيرين عبد الوهاب في عزاء والدة المايسترو عبد المجيد، حيث لفتت إطلالتها الأنظار وأعادت التساؤلات حول وضعها الصحي، بعدما لاحظ متابعون تغيراً في ملامحها وزيادة في وزنها مقارنة بظهوراتها السابقة، ما أعاد اسمها إلى واجهة الاهتمام عبر .



وتعود بداية الأزمة إلى مقطع فيديو نشره الدكتور محمود عفيفي عبر حساباته على مواقع التواصل، تحدث فيه عن آخر تطورات متابعته للفنانة، موضحاً أنه لم يلتقِ بها ولم يتابع حالتها طبياً منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من التواصل معها خلال تلك الفترة.



كما أشار الطبيب إلى أن الحالة النفسية لشيرين لم تكن في أفضل أحوالها خلال آخر لقاء جمعهما، موضحاً أن الضغوط النفسية قد تنعكس على الوزن، وتؤثر في قدرة الشخص على الالتزام بنظام غذائي، بسبب التغيرات المرتبطة بهرمون الكورتيزول، بحسب شرحه.



وبين تصريحات الطبيب ورد خالد منتصر، عاد حول خصوصية شيرين عبد الوهاب إلى الواجهة، وسط تساؤلات عن الحدود الفاصلة بين الحديث عن الحالة الصحية لشخصية عامة وحقها في الاحتفاظ بأسرارها الطبية بعيداً عن التداول الإعلامي.