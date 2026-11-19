وأعلنت شركة "روتانا" الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، من خلال بيان كشفت فيه عن تعرض المهندس لعارض صحي استدعى نقله إلى المستشفى، مؤكدة أن وضعه الصحي تطلب دخوله العناية المركزة، من دون الكشف عن طبيعة الوعكة أو تقديم تفاصيل إضافية حول حالته.



وجاء في بيان الشركة: "قدر الله وما شاء فعل.. تعرض الفنان ماجد المهندس لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، وهو حالياً في العناية المركزة، ما استدعى إدارة أعماله إلى إيقاف جميع أنشطته الفنية حتى إشعار آخر".

وأضافت "روتانا" أن القرار يشمل تأجيل الحفلين اللذين كان من المقرر أن يحييهما الفنان في العراقية بغداد 20 و21 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بارتباطاته الفنية في وقت لاحق.واختتمت الشركة بيانها بالدعاء للفنان بالشفاء العاجل، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له وتمني عودته إلى صحته ونشاطه الفني، وقالت: "نسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل، ودعواتكم له بالصحة والسلامة".وعلى الصعيد الفني، كان ماجد المهندس قد واصل خلال الفترة الماضية نشاطه الغنائي، حيث قدّم أغنية «أصعب لحظة» كتتر بداية مسلسل"دار المسنين"، وهي من ألحان مصطفى الربيعي، وكلمات حازم جابر، وتوزيع حسام الدين. وشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين، بينهم ستار خضير وطه علوان وكاظم القريشي وإيناس طالب ومحسن ، وهو من إخراج حيدر الشامي.كما طرح المهندس في بداية العام أغنيته "أنصاص مشاوير"، ضمن أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، الذي شارك في بطولته السعدني ومي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد وخالد أنور ومحمد سلام ومايان السيد وأسماء جلال، ومن إخراج عثمان.وبين القلق على وضعه الصحي وتأجيل حفلاته المقبلة، ينتظر جمهور ماجد المهندس صدور تطورات مطمئنة بشأن حالته، وسط موجة من الدعوات عبر بأن يتجاوز هذه الوعكة ويعود قريباً إلى جمهوره ومحبيه.