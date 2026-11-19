ميغان ماركل تحت ضغط أزمة والدها القضائية ووالدتها تساندها في هذه المرحلة الصعبة

عيش ، دوقة ساسكس، من الضغوط النفسية المتزايدة، بالتزامن مع التطورات المرتبطة بالقضية القضائية التي يواجهها والدها المنفصل عنها، توماس الأب، وسط تقارير تتحدث عن تلقيها دعماً متواصلاً من والدتها دوريا راغلاند.



وبحسب ما أوردته مجلة «Closer»، تحرص دوريا على الوقوف إلى جانب ابنتها في ظل القضية المثيرة للجدل والاتهامات الموجهة إلى توماس ، والتي تتعلق بحيازة مواد مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال.



وأشارت التقارير إلى أن السلطات أوقفت توماس ماركل في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن تتصاعد الإجراءات القانونية بحقه على خلفية اتهامه بإزالة جهاز المراقبة الإلكترونية المفروض عليه، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار باحتجازه.



ونقل التقرير عن مصدر مقرب من العائلة أن دوريا تشعر بقلق كبير على الحالة النفسية لابنتها، لافتاً إلى أن التواصل بينهما أصبح أكثر كثافة منذ ظهور القضية إلى العلن، في ظل الضغوط التي فرضتها التطورات القضائية والتغطية الإعلامية الواسعة.



وأضاف المصدر أن العلاقة بين ووالدتها وثيقة، وأن دوريا تمثل بالنسبة إليها مصدر دعم في الأوقات الصعبة، خصوصاً مع تصاعد الاهتمام الإعلامي بالقضية وما يرافقها من تداعيات على الأسرة.





وبحسب المصدر نفسه، تركز دوريا خلال هذه الفترة على مساندة ابنتها وأحفادها، ومحاولة مساعدتهم على تجاوز المرحلة الحالية بعيداً عن الضغوط التي تفرضها القضية ووسائل الإعلام.



وتأتي هذه التطورات في ظل علاقة متوترة بين ميغان ووالدها توماس ماركل، الذي ابتعد عن حياة ابنته منذ سنوات، ولم يحضر زفافها من الأمير عام 2018، كما استمرت الخلافات العائلية بين الطرفين في السنوات اللاحقة.



ولم تصدر دوريا راغلاند حتى الآن أي تصريحات علنية بشأن الاتهامات أو الإجراءات القضائية المتعلقة بزوجها السابق، فيما لا تزال القضية ضمن المسار القانوني، وتبقى الاتهامات الموجهة إلى توماس ماركل غير محسومة قضائياً إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة.