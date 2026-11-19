جيهان الشماشرجي تفاجئ متابعيها بعودتها إلى التصوير بعد أيام قليلة من زفافها

لم تمضِ سوى أيام قليلة على احتفال الفنانة جيهان الشماشرجي بزفافها من الممثل ومدير التصوير إبراهيم النجاري، حتى عادت سريعاً إلى مواقع التصوير، واضعةً إجازة شهر العسل جانباً لاستكمال ارتباطاتها الفنية.





والتحقت الشماشرجي بفريق عمل مسلسل “الفلكي”، الذي يجمعها بالفنان مكي، والمقرر ضمن موسم دراما 2027، في خطوة تعكس استعدادها المبكر للموسم الدرامي المقبل والتزامها بجدول التصوير.



وانطلقت عمليات تصوير المسلسل أخيراً بقيادة المخرج أبو بكر شوقي، بمشاركة مجموعة من الفنانين، فيما بدأ فريق العمل تنفيذ مشاهده وفق جدول زمني جرى تعديله بما يتناسب مع ارتباطات أحمد مكي خلال الفترة الحالية.



وينتمي مسلسل “الفلكي” إلى الأعمال التي تمزج بين الغموض والإثارة النفسية، إذ تدور أحداثه حول رجل يعمل في مجال الفلك ويدّعي امتلاك قدرات خارقة تمكّنه من معرفة أسرار الآخرين وكشف تفاصيل دقيقة عن حياتهم.



إلا أن الشخصية تعتمد في الواقع على مجموعة من الحيل والأساليب النفسية، أبرزها تحليل لغة الجسد ومراقبة تعابير الوجه ونظرات العينين، إلى جانب استغلال ردود أفعال الأشخاص الذين يتعامل معهم، ليمنحهم انطباعاً بقدرته على قراءة أفكارهم ومعرفة ما يخفونه.





وتتطور الأحداث مع تداخل الحقيقة والخداع، في إطار يكشف الأساليب التي يستخدمها بطل العمل للتأثير في الآخرين وإقناعهم بامتلاكه قدرات استثنائية، ما يضعه في مواجهة مواقف تتشابك فيها الملاحظة والتحليل والتلاعب النفسي.



وتأتي عودة جيهان الشماشرجي إلى التصوير بعد زفافها الذي أقامته في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على إبراهيم النجاري، بحضور أفراد العائلتين والأصدقاء المقربين وعدد محدود من نجوم الفن، في حفل عائلي اتسم بالخصوصية.



وكان خبر زواج الفنانة قد شكّل مفاجأة لمتابعيها، بعدما لم يسبق لها أن كشفت عن ارتباطها أو مهّدت لهذه الخطوة عبر حساباتها على ، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً عقب انتشار عقد قرانها واحتفالها بالزفاف.