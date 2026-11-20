وبعد تفاعل واسع مع الفيديو، نشر مقطعاً توضيحياً شرح فيه سبب ظهور يده خالية من الخاتم، مؤكداً أن طريقة التصوير بالكاميرا الأمامية للهاتف عكست الصورة، فظهرت يده اليمنى في موضع قد يوحي بأنها اليسرى، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنه خلع الدبلة أو نسي ارتداءها.

وأوضح تيمور أنه يرتدي دبلة الزواج في يده اليسرى، إلى جانب الساعة، وقال في رده على التعليقات: "استهدوا بالله يا شباب، اللي بان في الفيديو كان في الإيد اليمين، أنا بلبس الدبلة في الإيد اللي فيها الساعة"، مضيفاً: "الشمال عشان راجل متجوز مش خاطب".