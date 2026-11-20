وخلال مؤتمر صحفي عقده في قاعة "كونغرس أرينا" في بيروت، تحدث علامة عن ألبومه الجديد، مشيراً إلى أن أغنياته ستذكّر الجمهور بمراحل مختلفة من مسيرته الفنية، كما وجّه رسالة عفوية إلى الفنانة إليسا هنّأها فيها على ألبومها.
وتطرّق علامة إلى تحضيراته لحفله المرتقب يوم السبت في "كونغرس أرينا"، مشيداً بمتعهد الحفلات طارق عليق. واكبت الزميلة ثمار دلال المؤتمر ورصدت أبرز تصريحات النجم اللبناني. تابعوا التقرير الكامل على هذا الرابط
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استغراب الجمهور، بعدما بدا فيه الأمير هاري وهو يدفع زوجته ميغان ماركل ويُبعد ابنتهما عنها.
في لقاء مع الزميل صلاح الخال خلال افتتاح العرض الأول لفيلم "منزل السيد إبراهيم المحترم"، علّقت الممثلة اللبنانية ترف التقي على الجدل الذي أثاره منشورها الأخير والضجة حول انفصالها عن محمد الدايخ، فيما عبّرت والدتها الممثلة السورية صباح الجزائري عن انزعاجها من تريند "طلاق أبو عصام وسعاد"للمزيد تابعوا التقرير
في لقاء جمع عدداً من الشخصيات اللبنانية في مدينة ميامي الأميركية، حلّ الفنان عامر زيان وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية السيدة ندى حمادة معوض وزوجها السيد جيرار معوض، ضيوفاً على المنتج العالمي إيميليو إستيفان، المعروف بجذوره اللبنانية.