وخلال عقده في قاعة "كونغرس أرينا" في ، تحدث علامة عن ألبومه الجديد، مشيراً إلى أن أغنياته ستذكّر الجمهور بمراحل مختلفة من مسيرته الفنية، كما وجّه رسالة عفوية إلى الفنانة إليسا هنّأها فيها على ألبومها.

وتطرّق علامة إلى تحضيراته لحفله المرتقب يوم السبت في "كونغرس أرينا"، مشيداً بمتعهد الحفلات طارق عليق. واكبت الزميلة ثمار المؤتمر ورصدت أبرز تصريحات النجم اللبناني. تابعوا التقرير الكامل على هذا الرابط