وسرعان ما انتشر الفيديو بين المتابعين، خصوصاً في ظل القلق التي يعيشها جمهور ماجد المهندس منذ الإعلان عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى المستشفى وتعليق جميع أنشطته الفنية حتى إشعار آخر.

لكن المفاجأة أن الفيديو المتداول لا علاقة له بماجد المهندس ولا بحفليه المؤجلين في بغداد.

وبحسب المعلومات التي انتشرت فإن المقطع قديم، ويعود إلى واقعة مختلفة تماماً، حيث يوثق حالة غضب بين مجموعة من جماهير الفنان الغزال، بعد منع عدد من المعجبات من دخول إحدى حفلاته.

وأظهر البحث العكسي للقطات الفيديو أن المقطع سبق تداوله في مايو/أيار 2026، أي قبل الأزمة الصحية التي تعرض لها ماجد المهندس، قبل أن تتم إعادة نشره حالياً وربطه بشكل مضلل بالفنان وحفليه في بغداد.

وجاء تداول الفيديو في توقيت حساس للغاية، بالتزامن مع إعلان شركة «روتانا» نقل ماجد المهندس إلى المستشفى وإدخاله العناية المركزة، ما تسبب في حالة من القلق بين محبيه، خصوصاً أن الأزمة الصحية أدت إلى تأجيل حفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما في بغداد 20 و21 نوفمبر.

وفي تطور لاحق، أكد مدير أعمال ماجد المهندس، الشاعر فائق حسن، أن الفنان خضع لقسطرة قلبية، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة وأن الأمور بخير.

وكان الجمهور العراقي ينتظر عودة ماجد المهندس إلى بغداد بفارغ الصبر، خاصة أن حفليه كانا يمثلان عودته إلى إحياء حفل جماهيري مستقل في بعد أكثر من 30 عاماً، وسط إقبال استثنائي على التذاكر.

وبذلك، فإن الفيديو الذي أثار التساؤلات حول غضب جمهور ماجد المهندس ومطالبته باسترداد أموال التذاكر مضلل ولا يمت بصلة إلى أزمته الصحية أو حفلات بغداد، وإنما هو مقطع قديم أُعيد تداوله في سياق مختلف تماماً.

وفي ظل استمرار متابعة تطورات الحالة الصحية للفنان، يبقى الأهم حالياً هو الدعاء له بالشفاء والعودة إلى جمهوره ومحبيه بأتم صحة وعافية.