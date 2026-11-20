وخلال اللقاء، تحدث ظافر عن شقيقه باعتباره أحد أهم الأشخاص الذين تركوا أثراً في حياته، مؤكداً أنه لم يكن بالنسبة له مجرد أخ أكبر، وإنما كان قدوة حقيقية ومثالاً يحتذي به في الأخلاق والطيبة وطريقة التعامل مع الآخرين.

وكشف الفنان أن شقيقه الراحل كان يعمل خلال فترة دراسة ظافر، وكان يرسل له راتبه ليساعده على استكمال تعليمه. وأوضح أن هذا الدعم كان له أثر كبير في حياته، خاصة أن شقيقه لم يكتفِ بمساندته بالكلمات، وإنما وقف إلى جانبه فعلياً وقدم له جزءاً من دخله حتى يتمكن من متابعة دراسته وتحقيق أهدافه.

وبدا التأثر واضحاً على ظافر أثناء استعادة هذه الذكريات، خصوصاً عندما تحدث عن الصفات الإنسانية التي كان يتمتع بها شقيقه، مؤكداً أنه كان يتمنى دائماً أن يصبح مثله في أخلاقه وطريقة تعامله مع الناس.

ولم يتوقف حديثه عند ذكريات الدراسة، إذ تطرق أيضاً إلى الفترة الصعبة التي عاشها شقيقه خلال مرضه، مشيراً إلى أنه كان شخصاً صبوراً للغاية، ولم يسمعه يوماً يشتكي أو يتذمر من الألم الذي كان يمر به.

وقال ظافر إن شقيقه كان يتمتع بإيمان كبير، وكان يتعامل مع ظروفه الصعبة برضا وصبر، لافتاً إلى أن عبارة «الحمد لله على كل شيء» كانت من الكلمات التي اعتاد شقيقه ترديدها، وهي عبارة بقيت عالقة في ذاكرته حتى .

ولم تكن قصة شقيقه الراحل هي الجانب كشفه ظافر خلال الحلقة، إذ تحدث أيضاً عن أزمة صحية مر بها مؤخراً، بعدما تعرض لقطع في وتر أكيلس استدعى خضوعه لعملية جراحية.

وأوضح أن رحلة التعافي قد تكون طويلة، وقد يحتاج إلى نحو تسعة أشهر من التأهيل قبل أن يتمكن من العودة إلى ممارسة الرياضة بصورة طبيعية، وهو أمر ليس سهلاً بالنسبة له بسبب حبه الكبير والنشاط الرياضي.

ورغم إصابته، حاول ظافر التعامل مع الأمر بروح إيجابية، مازحاً حول الصراع بين حماسه لممارسة الرياضة وقدرة جسده على مجاراة هذا الحماس.

لكن اللحظة التي بقيت الأكثر تأثيراً في الحلقة كانت عندما عاد ظافر للحديث عن شقيقه، إذ تحولت الذكريات إلى دموع كشفت حجم مكانته في قلبه، وكيف بقي أثره حاضراً في حياته حتى بعد رحيله.