وتأتي الأنباء بعد خطوبة وموراند أواخر عام 2025، إثر علاقة بدأت عام 2021. وأعادت تقارير الزفاف إلى التداول ظهور موراند معها على المسرح الشهر الماضي، حين أدّيا أغنية "Let’s Get Married"، إلا أن اعتبار ذلك تلميحاً إلى موعد الزواج يبقى قراءة من الجمهور، لا تأكيداً من الفنانة