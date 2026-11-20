وأوضحت، في منشور عبر ، أنها كانت تقصد تناول كيس من رقائق البطاطس "الشيبسي" أحياناً لسد الجوع، لا الحديث عن الكشري. وأضافت أن تصريحاتها جاءت رداً على سؤال عن أوجه الشبه بينها وبين شخصية "مها" التي تؤديها في فيلم " "، وهي مدونة متخصصة في الطعام وتهتم باختياراته.

وأكدت اللوزي حبها للمطبخين المصري والسوري، مشيرة إلى أنها تحدثت سابقاً عن أكلات تحبها، من بينها الكشري والملوخية والمحشي.