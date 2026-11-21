ندى أبو فرحات تكشف كواليس مسرحية "دنيا" وتتحدّث عن معنى الاستقلال في لبنان اليوم

في كواليس مسرحية "دنيا"، التقى الزميل الممثلة والكاتب والمخرج زياد ، في حوار تناول تفاصيل العمل المسرحي وكواليسه. وتحدّث النجار عن المسرحية التي تولّى كتابتها وإخراجها، فيما تناولت أبو تجربتها في العمل.

