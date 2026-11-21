وشارك عامر صوراً جمعته بالسفيرة عبر حسابه الرسمي على ، معبّراً عن سعادته بهذا اللقاء، وموجهاً الشكر لها على الاستقبال وكرم الضيافة.

وأرفق الصورة برسالة عبّر فيها عن تقديره للحديث الذي جمعهما، والذي تناول والمواضيع المهمة التي تهم ، قائلاً إنه سعد جداً بهذا اللقاء، ومؤكداً اعتزازه بشخصية السفيرة.

كما أعرب عن أمله في أن يرى لبنان دائماً بأفضل حال، في رسالة حملت الكثير من المحبة والتقدير لوطنه، وسط تمنيات بأن يستعيد لبنان عافيته واستقراره.