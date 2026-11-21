ولم تكن هذه المرة الأولى التي يختار فيها أغنيات فيروز خلال حفلاته؛ فقد قدّم "سألوني الناس" في جدة، و"شايف البحر شو كبير" في ، لتتواصل تحيته لأعمالها في أكثر من محطة من حفلات عودته إلى المسرح.





وتحضر أغنيات فيروز في ذاكرة أجيال متعاقبة، من أعمالها مع الأخوين رحباني إلى تعاونها مع زياد الرحباني، فيما تستمر أعمالها في الظهور على المسارح . وجاء إهداء فضل شاكر ليضيف إلى حفله لحظة خاصة، جمعت بين الاحتفاء بعيدها واستعادة أغنية من أرشيفها.