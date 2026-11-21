رانيا فريد شوقي تحتفل بزفاف ابنتها فريدة بحضور النجوم .. احمد سعد يحيي الزفاف

احتفلت الفنانة رانيا فريد ، مساء الجمعة 20 نوفمبر، بزفاف ابنتها فريدة عوض إلى عريسها وليد، في حفل جمع أفراد العائلة وعددًا من نجوم الفن.



وتداول رواد مواقع التواصل صورًا ومقاطع من المناسبة، ظهرت فيها رانيا وهي تحتضن ابنتها وتبكي تأثرًا، قبل أن ترقص معها وسط أجواء الفرح. كما أحيا الفنان سعد فقرة غنائية تفاعل معها الحاضرون، ورقصت رانيا ونيرمين الفقي وصابرين على أنغام أغنيته "إيه الحلو ده".