وأظهرت المقاطع المتداولة استمرار كارول في تقديم فقرتها، فيما لفتت المؤثرات النارية انتباه الجمهور وأثارت تساؤلات حول ما حدث. ولم يظهر في المقاطع المتاحة ما يؤكد تعرضها لإصابة، كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن الواقعة حتى الآن.
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A post shared by Omar Hadidi عمر حديدي (@omar.hadidi1)
A post shared by Omar Hadidi عمر حديدي (@omar.hadidi1)
وأحيت كارول حفلها في عمّان مساء الجمعة 20 نوفمبر، ضمن نشاطها الفني، قبل توجهها إلى أنقرة لإحياء حفل بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني.
بإطلالة شبابية مختلفة، #كارول_سماحة الليلة من عمّان تؤدي رائعتها #سهرانين ❤️
@CAROLE_SAMAHA https://t.co/4WHLCADj0s— 🇲🇦گريـم (@KarimLaachiri) November 20, 2026
بإطلالة شبابية مختلفة، #كارول_سماحة الليلة من عمّان تؤدي رائعتها #سهرانين ❤️
@CAROLE_SAMAHA https://t.co/4WHLCADj0s
ويأتي الحفل بالتزامن مع طرح كارول أغنيتها الجديدة "إدمان"، التي أطلقتها في 13 نوفمبر عبر قناتها على يوتيوب والمنصات الموسيقية.
وتحمل الأغنية كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، فيما تولت كارول فكرة الفيديو كليب وإخراجه
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