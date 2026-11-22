وظهرت الممثلة في المقطع وهي تغطّي أنفها، قائلة إن الرائحة كانت شديدة إلى درجة أنها شعرت بالدوار. ودعت إلى إيجاد حلّ، معبّرة عن خشيتها من أن تترك هذه التجربة انطباعاً سلبياً لدى زوّار الجامع. وقالت في الفيديو «أوجدوا حلاً لرائحة الأقدام، فنحن نُسيء إلى صورتنا أمام .. لقد شعرت بالدوار من شدة الرائحة الكريهة».

وأوضحت أن العبارات التي استخدمتها باتور في الفيديو اعتُبرت مسيئة للمصلّين وروّاد المسجد، وقد تمسّ باحترام القيم الدينية. وبذلك، تتركّز خلفية التحقيق على صياغة التعليقات الواردة في المقطع وما قد تحمله من إساءة إلى من يقصدون الجامع لأداء الصلاة أو لزيارته.

وفي معرض ردّها على الجدل، قالت باتور إن هدفها من نشر الفيديو كان لفت الانتباه إلى مسائل تتعلّق بالنظافة والتهوية داخل أحد المعالم التاريخية في إسطنبول. وأكدت أن كلامها لم يستهدف أي معتقد ديني أو أي مكان مقدّس، وأنه لم يكن موجّهاً إلى الأشخاص الذين يقصدون الجامع لأداء عباداتهم.

وأضافت أن جامع السلطان يستقبل المصلّين إلى جانب الزوّار الذين يقصدونه لأغراض سياحية، موضحةً أن تعليقها انطلق من قلقها بشأن الانطباع الذي يمكن أن يحمله هؤلاء بعد الزيارة، ومن بينهم السيّاح المحليون. وقالت إن هذا الاعتبار دفعها إلى طرح مسألتي النظافة والتهوية والمطالبة بمعالجتهما.

وفي توضيحها، استحضرت باتور أيضاً آيا صوفيا، مشيرةً إلى أن هذا المعلم وجامع السلطان أحمد يمثّلان جزءاً مهمّاً من التراث التاريخي والثقافي. وربطت مطالبتها بتحسين ظروف الزيارة بمكانة الجامع لدى المصلّين والزوّار، مؤكدةً أن مقصدها كان ملاحظة تتعلّق بتجربتها داخل المكان.