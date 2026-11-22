وفي تصريحات خاصة لـ"بيلبورد عربية"، روى فضل شاكر أن الدعوة وصلته عن طريق صديق مشترك
، أبلغه بأن فيروز ترغب في لقائه واستضافته في منزلها، وهو ما شكّل بالنسبة إليه مفاجأة كبيرة، نظراً للمكانة الفنية والإنسانية التي تحتلها في قلبه.
ولم يُخفِ فضل محبته الكبيرة لجارة القمر
، مؤكداً تأثره بمدرستها الفنية، وقال عنها: "حقيقة فيروز أنا من مدرسة فيروز، جارة القمر. فيروز حبيبتي"، معبّراً عن تقديره الكبير لها ومتمنياً أن يطيل الله في عمرها.
لكن ما حدث قبل موعد الزيارة كان غير متوقع، إذ كشف الفنان اللبناني أنه لم يتمكن من النوم طوال الليل بسبب التوتر والرهبة من فكرة لقاء فيروز، وظل مستيقظاً حتى الساعة الثامنة صباحاً، قبل أن يتواصل مع الشخص الذي نقل إليه الدعوة ويعتذر عن الحضور.
واللافت أن فضل شاكر اعترف بأنه اختلق عذراً صحياً لتبرير غيابه، رغم أنه لم يكن مريضاً، موضحاً أن رهبة اللقاء كانت السبب الحقيقي وراء قراره، وأنه لم يستطع التغلب على توتره في تلك اللحظة.
وأكد فضل أنه يشعر بالندم على تفويت هذه الفرصة، وكان يتمنى لو أنه ذهب إلى منزلها وجلس معها واستمتع بلقاء كان من الممكن أن يبقى من أجمل ذكرياته، بدلاً من أن يسمح للخجل والتردد بحرمانه منه.
ويأتي هذا الاعتراف ليكشف جانباً إنسانياً مختلفاً من شخصية فضل شاكر، الذي رغم خبرته الطويلة ووقوفه أمام آلاف الجماهير، لم يستطع إخفاء رهبة لقاء فنانة يعتبرها واحدة من أهم مصادر إلهامه وتأثره الفني.