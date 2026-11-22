اعتراف غير متوقع من فضل شاكر عن فيروز.. موقف لا يزال يندم عليه!

كشف الفنان اللبناني فضل شاكر عن موقف شخصي جمعه بالسيدة فيروز، ظلّ يشعر بالندم تجاهه حتى ، بعدما حصل على فرصة استثنائية للقائها في منزلها، لكنه تراجع في اللحظة بسبب رهبة الوقوف أمام واحدة من أكبر أيقونات الغناء .



