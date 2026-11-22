أحمد تيمور يحسم الجدل حول انفصاله عن زوجته مي عزالدين

حسم الفنان الجدل المثار حول حقيقة انفصاله عن زوجته، بعد انتشار تكهنات عبر ، إثر ظهوره في مقطع فيديو من دون خاتم الزواج.





وحرص على الرد على هذه الشائعات من خلال فيديو جديد ظهر فيه مرتدياً خاتم الزواج في يده اليسرى، قائلاً مازحاً: «نستهدي بالله يا شباب، الدبلة في إيدي الشمال».



وأكد تيمور رفضه لما يتم تداوله بشأن انفصاله، معبّراً عن استيائه من انتشار غير الصحيحة، وقال: «ألف ألف بعد الشر علينا، ربنا ما يجيب أي انفصال أو أي حاجة وحشة، ويبعد عننا النفوس والعيون الوحشة».



كما أعرب عن تمنياته باستمرار حياته الزوجية لسنوات طويلة، مضيفاً: «ربنا يبارك لنا وعقبال ما نحتفل بـ20 و30 و40 و100 سنة جواز».



وأشار تيمور إلى تلقيه العديد من الرسائل من أصدقائه وأقاربه للاطمئنان عليه بعد انتشار شائعة الانفصال، منتقداً بعض الصفحات التي تتعمد نشر غير صحيحة بهدف زيادة التفاعل وتحقيق الأرباح عبر ، بحسب ما نقله موقع «في الفن»