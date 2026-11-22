وحرص تيمور
على الرد على هذه الشائعات من خلال فيديو جديد ظهر فيه مرتدياً خاتم الزواج في يده اليسرى، قائلاً مازحاً: «نستهدي بالله يا شباب، الدبلة في إيدي الشمال».
وأكد تيمور رفضه لما يتم تداوله بشأن انفصاله، معبّراً عن استيائه من انتشار الأخبار
غير الصحيحة، وقال: «ألف ألف بعد الشر علينا، ربنا ما يجيب أي انفصال أو أي حاجة وحشة، ويبعد عننا النفوس والعيون الوحشة».
كما أعرب عن تمنياته باستمرار حياته الزوجية لسنوات طويلة، مضيفاً: «ربنا يبارك لنا يا رب
وعقبال ما نحتفل بـ20 و30 و40 و100 سنة جواز».
وأشار تيمور إلى تلقيه العديد من الرسائل من أصدقائه وأقاربه للاطمئنان عليه بعد انتشار شائعة الانفصال، منتقداً بعض الصفحات التي تتعمد نشر أخبار
غير صحيحة بهدف زيادة التفاعل وتحقيق الأرباح عبر مواقع التواصل الاجتماعي
، بحسب ما نقله موقع «في الفن»