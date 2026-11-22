وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي
مقاطع مصوّرة من حفل الزفاف، وثّقت أجواء الأمسية وأظهرت تفاصيل الديكور والزينة التي أُعدّت للمناسبة.
وبرز من بين المقاطع المتداولة تسجيل ظهر فيه عايض وهو يغنّي لزوجته أمام الحاضرين، في لحظة رومانسية من الحفل.
وحضر الغناء في أكثر من فقرة خلال الأمسية، إذ شارك عايض يوسف
الفنان السعودي سلطان خليفة
الغناء، في مشهد
آخر وثّقته مقاطع الحفل.
كما أحيت الفنانة تهاني السلطان حفل الزفاف، وشاركت العروسين وضيوفهما الاحتفال.
ويأتي حفل الزفاف في الكويت بعد يومين على احتفال الفنان السعودي عايض يوسف بزواجه في العاصمة السعودية الرياض
، حيث أقام الحفل الأول قبل أن يجمع المدعوّين في احتفال ثانٍ في الكويت مساء السبت.