حفل زفاف ثاني فخم لـ عايض يوسف في الكويت وغناءه لزوجته يتصدر

الفنان السعودي عايض بزفافه مساء أمس السبت، في أحد الفنادق الكبرى في الكويت، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الفن والإعلام ومشاهير ، الذين حرصوا على مشاركته فرحته وتقديم التهاني له بهذه المناسبة.

وانتشرت على مقاطع مصوّرة من حفل الزفاف، وثّقت أجواء الأمسية وأظهرت تفاصيل الديكور والزينة التي أُعدّت للمناسبة.



وبرز من بين المقاطع المتداولة تسجيل ظهر فيه عايض وهو يغنّي لزوجته أمام الحاضرين، في لحظة رومانسية من الحفل.



وحضر الغناء في أكثر من فقرة خلال الأمسية، إذ شارك عايض الفنان السعودي الغناء، في آخر وثّقته مقاطع الحفل.



كما أحيت الفنانة تهاني السلطان حفل الزفاف، وشاركت العروسين وضيوفهما الاحتفال.



ويأتي حفل الزفاف في الكويت بعد يومين على احتفال الفنان السعودي عايض يوسف بزواجه في ، حيث أقام الحفل الأول قبل أن يجمع المدعوّين في احتفال ثانٍ في الكويت مساء السبت.